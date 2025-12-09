馬防部傳逾60士官兵賣帳戶給詐團 趙少康：民進黨上樑不正下樑歪

資深媒體人趙少康。（圖／資料照片，圖源：翻攝自趙少康Facebook）





陸軍馬祖防衛指揮部，近日傳出某名上士嫌違反《洗錢防制法》等案件，向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租給詐騙集團收取對價，目前有67人涉案。陸軍馬防部8日承認確有此事，並表明該案是與連江地檢署共同合作，秉持勿枉勿縱、依法究辦的原則，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低。資深媒體人趙少康今（9）日在Facebook上發文對此批判「連國軍都淪陷，民進黨上樑不正下樑歪。」

趙少康說，一個詐騙集團只用3、5千元就能買通官兵，那如果遇到更高的利誘，會不會連軍事機密都有可能被賣掉？這真的是不敢想像。「但比案件本身更嚴重的，是國軍長期被忽視的制度問題。」

趙少康表示，他常說「薪資調幅不足、升遷制度僵化、生活環境沒改善，國軍留不住人才，士氣怎麼可能高？」趙少康質疑民進黨這幾年喊得最大聲的是「提升戰力」、「提高國防預算」，但基層官兵的待遇到底改善了多少？

趙少康批判，這會期在在野黨努力下，立法院三讀通過國軍加薪法案，但行政院卻在明年度總預算中完全沒有編列經費，這種行為不正是一種詐騙嗎？「更諷刺的是，賴清德一邊喊要提升『國家防衛韌性』，準備砸1.25兆元買武器，另一邊卻不肯改善真正站在第一線的官兵薪資與制度，武器買再多，沒有人願意留下來操作，又有什麼意義？」

趙少康更轟，現在民進黨政府的態度更是令人憤怒。「只要不符合自己立場的法案，就像財劃法修正，行政院甚至想選擇不副署、不執行，把立法院三讀通過的法案當作不存在，從來沒看過一個政府如此傲慢。」

趙少康於文末批判：「面對民進黨這樣逃避、不願承擔責任的政府，到頭來受苦的永遠是一般老百姓，不但國軍士氣會持續低迷，整個國家的治理也只會越來越糟。」

