馬防部士官兵涉租帳戶給不法集團 軍方：無新增案例

（中央社記者吳書緯台北10日電）連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。針對案件是否有涉及中共滲透，國防部今天指出，清查後無新增案例，目前案情顯示涉案軍人就是不法洗錢以及逃漏稅捐。

國防部上午召開例行記者會，法律司軍法事務處處長吳純顯指出，打擊詐欺為國家重要政策，國防部為落實政府政策，遵行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」2.0，就「識詐」及「防詐」等面向成立國軍詐欺防制工作小組。

吳純顯指出，小組納編政戰局、主計局、總督察長室等單位，透過辦理實體課程、製發文宣等方式對國軍官兵實施反詐教育宣導；另外配合數位發展部，就涉嫌以國軍名義施以詐欺的通報案件，辦理案件分辦、管考及通報，期望藉由工作小組的模式，發揮整體統合力量，全面推展國軍反詐工作，維護部隊紀律。

國防部發言人孫立方表示，詐騙不只對軍方有傷害，也對社會大眾是非常嚴重的威脅，國防部透過幾個面向採取不同的措施，包括提升官兵理財觀念，避免掉入財務陷阱，並開辦國軍官兵急難貸款；其次是識別、了解詐騙的手法，讓官兵不要上當。

孫立方說明，最後則是法紀教育的宣導，強化官兵法紀觀念，不要因為新台幣1000、2000元的蠅頭小利而觸碰法網，也對軍旅生涯產生嚴重衝擊，期望運用多管齊下的方式，全力防堵詐騙對於國軍官兵的傷害。

針對陸軍馬防部逾60名士官兵涉賣帳戶供詐團當人頭帳戶使用，陸軍司令部督察長蔡則明表示，有關馬防部官兵涉犯洗錢防制法一案，全案現在正由連江地檢署及憲兵隊偵辦，陸軍司令部主動配合全面清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處，嚴懲不貸，案發後的全面清查，沒有新增案例。

對於馬防部戰備是否受影響，蔡則明說明，陸軍司令部於案發後指導馬防部完成相關的戰備、兵力規劃，會在兼顧防區戰備和官兵權益下，由馬防部內部自行調整，不使戰力發生空隙。

至於案情是否牽涉中共滲透，吳純顯表示，本案犯罪手法是以提供報酬方式，獲取國軍官兵個人銀行帳號及密碼，以及電商帳戶等資訊，取得人頭帳戶後，出租予不法集團收去對價，至於是否涉及其他的犯罪、金流的狀況，軍方都配合地檢署偵辦，目前顯示涉案官兵就是涉犯不法洗錢以及逃漏稅捐。（編輯：翟思嘉）1141210