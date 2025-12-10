馬防部多達約60官兵涉詐 陸軍：兵力內部調整不影響戰力

馬祖防衛指揮部爆發士官兵涉嫌販賣銀行帳戶予詐騙集團案件，涉案現役軍人多達約60人。對此，陸軍司令部督察長蔡則明少將表示，目前全軍清查中，尚未發現新增案例，至於馬防部相關兵力補充由內部自行調整，不使戰力產生空隙。

陸軍督察長蔡則明。(圖/中天新聞)

國防部今（10）日上午召開例行記者會，針對媒體詢問馬防部涉詐、戰力影響情形，蔡則明回應，有關馬防部官兵涉犯洗錢防制法一案，全案現正由連江地檢署及憲兵隊偵辦中。國防部主動配合實施全面清查，相關涉案官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸。

蔡則明表示，針對軍中全面清查部分，目前還在清查中，尚無發現新增案例。至於在馬防部戰備部分，國防部於肇案後，已指導馬防部完成相關戰備及兵力補充規劃，會在兼顧防區戰備任務及官兵權益的前提下，目前由馬防部內部自行調整，不使戰力產生空隙。

國防部法律司軍法事務處長吳純顯。(圖/中天新聞)

法律司軍法事務處長吳純顯少將則表示，目前該案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人的銀行帳戶、密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及其他犯罪、金流的狀況，都配合地檢署偵辦，目前顯示他們就是不法洗錢以及逃漏稅捐的情形。

國防部發言人孫立方也補充，國防部從幾個面向採取不同措施。第一個是理財財務管理面向，當待遇提升以後，官兵怎麼樣有效管理財務，避免掉入財務陷阱。另外，若官兵碰到有急難貸款需求的時候，透過現有機制提供一些紓困的方式，讓他去做一些處理，這是比較主動的方式。

發言人孫立方。(圖/中天新聞)

孫立方指出，也要教育官兵對於詐騙怎麼樣去識別、去了解詐騙的一些手法。雖然現在詐騙是日新月異，每天都會有不同的方式，但國防部還是透過一些多元的方式，把詐騙的態樣跟官兵說明。

孫立方說，最後一個就是法紀教育的宣導，特別要求強化官兵對法紀觀念的建立，不要因為一、兩千塊的蠅頭小利去觸碰到法網，這對軍旅生涯會產生嚴重的衝擊。

孫立方強調，國防部希望從多管度、多角度、多管齊下的方式，全力防堵這種狀況對於官兵的傷害。

