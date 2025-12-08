馬防部官兵涉勾結詐團 出租賣場帳戶供作人頭使用

馬祖地區爆發嚴重的國軍部隊遭詐騙集團入侵事件，連江縣地檢署查獲，有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000到5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用。馬防部收到檢方通知後展開內部大清查，涉案官兵超過60人。

陸軍馬防部政戰主任張博彥指出，「本案係由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與本部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱，刑懲併行原則，將已確定涉案官兵，以國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表，依情節輕重核予適處，並依法究辦。」

連江地檢署主任檢察官楊翊妘表示，「主嫌的部分已經由法院裁定羈押，那也有這個傳喚部分的，出租蝦皮帳戶的犯罪行為人，然後後續我們就持續作金流追蹤跟確認。」

檢方查出，馬防部上士曾姓男子涉嫌向同袍蒐集蝦皮賣家帳號及其綁定的金融帳戶，轉租給不法集團使用以收取對價，相關案情持續擴大追查中。

立委則擔憂，詐團掌握軍人帳戶、個資和犯罪把柄，是否會進一步威脅國軍交出機敏情資，必須趕緊防範。

國民黨立委吳宗憲指出，「這些詐騙集團他們很多都是跨國的，他有沒有可能因為掌握了你們的犯罪，然後回過頭來逼迫你們交出國防的資訊，這會造成國安的破口，所以這個事情不能等閒視之。」

民進黨立委王定宇表示，「馬防部不僅要把這些人繩之以法，該汰除就汰除，至於有人說一次汰除這麼多人是不是影響戰力，這一群人如果還留在部隊，那才真的是影響國安、影響戰力。」

軍方強調，案件曝光後，馬防部即依法主動清查、迅速處理，並已經完成戰備編組及兵力調整，在不影響防區戰備任務的前提下，將衝擊降至最低。同時將持續強化法紀教育與反詐騙宣導，建立官兵守法意識，確保部隊純淨與戰力穩定。