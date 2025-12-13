馬防部官兵涉租帳戶案擴大 指揮官劉慎謨中將調職、尹昌榮接任

總統主持將官晉升受階典禮。 圖：翻攝自總統府

[Newtalk新聞] 連江地檢署偵辦陸軍馬祖防衛指揮部官兵涉租借個人帳戶供不法集團作為人頭帳戶使用案，案情持續發酵。軍方人士今（ ）日證實，馬防部指揮官劉慎謨中將將調任陸軍司令部委員，原由陸軍第六軍團副指揮官尹昌榮中將接任馬防部指揮官，近日完成交接。

連江地檢署 8 日發布新聞稿指出，檢方查獲約 60 名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉嫌將個人帳戶出租供不法集團使用。檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大，且有勾串被告及證人之虞，已向福建連江地方法院聲請羈押禁見，並獲裁准。

劉慎謨於去年 11 月由參謀本部訓練次長室軍事訓練處長升任馬防部指揮官，並晉任中將，至今任職約 1 年多。曾與劉慎謨共事的官兵轉述，他在部隊訓練要求上相當紮實，對部屬不以高壓方式責難，而是給予明確指導，帶兵風格相對溫和。

接任馬防部指揮官的尹昌榮，畢業於陸軍官校 82 年班，歷任陸軍 58 砲指部指揮官、陸軍東引地區指揮部指揮官等職務，並完成陸軍、戰爭學院及中正理工學院碩士等進修教育。尹昌榮於 12 月 1 日由陸軍司令部戰備訓練處長升任第六軍團副指揮官，同步晉任中將。

此次人頭帳戶案件涉及人數眾多，已引發外界對基層官兵法紀與部隊管理的關注，後續司法調查及軍方相關調整，仍有待進一步觀察。

