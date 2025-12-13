馬防部官兵涉詐 傳指揮官劉慎謨扛責遭撤換
馬祖防衛指揮部爆出現役軍人與詐騙集團勾結，涉詐官兵人數達60餘人，目前傳出國防部決議撤換現任指揮官劉慎謨中將，調任陸軍司令部委員，其職務改由第6軍團副指揮官尹昌榮中將接任。
據了解，劉慎謨認為，雖然官兵涉詐情事在他上任前就發生，但自己是現任的馬防部指揮官，所以願意一肩扛起責任，並尊重國防部的處置。
針對陸軍馬防部士官兵涉及提供個人帳戶，供不法集團當人頭帳戶使用，陸軍督察長蔡則明日前在國防部記者會上表示，有關馬防部官兵涉犯洗錢防制法一案，全案現正由連江地檢署及憲兵隊偵辦中。國防部主動配合實施全面清查，相關涉案官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸。此外，針對軍中全面清查部分，目前還在清查中，尚無發現新增案例。
法律司軍法事務處長吳純顯少將也在記者會上指出，目前該案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人的銀行帳戶、密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及其他犯罪、金流的狀況，都配合地檢署偵辦，目前顯示他們就是不法洗錢以及逃漏稅捐的情形。
國防部已宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數發部等跨部會合作、建立通報機制，企圖阻止詐團滲透國軍。據了解，馬防部涉詐事件經國防部調查後，12日決議撤換現任馬防部指揮官劉慎謨，轉調陸軍司令部委員，遺缺則由現任第6軍團副指揮官尹昌榮接任。
延伸閱讀
