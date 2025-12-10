馬防部官兵涉詐！馬文君拋3大疑問給國防部

▲馬祖驚傳國軍遭詐騙集團滲透。（示意圖／馬防部提供）

[NOWnews今日新聞] 馬祖驚傳國軍遭詐騙集團滲透，連江縣地檢署偵辦多起詐騙案件時發現，部分遭利用的人頭帳戶，帳戶持有人竟為現役馬祖防衛指揮部官兵。對此，國民黨立委馬文君直呼「問題相當嚴重」，但需要釐清3件事，平時部隊的法治教育只徒具形式嗎？部隊中有沒有更多隱情及借貸關係？是否是陸軍內控機制出現問題？還是馬防部早已成為「詐騙集團分部」。

據報導，檢警調查指出，本案最早可回溯至民國111年，涉案層級最高達上尉。首謀以「單線聯繫」方式吸收對象，親自接觸、避免交叉牽連，每月以新台幣3千至5千元不等作為報酬，換取官兵提供個人銀行帳戶充當人頭帳戶，行徑相當隱蔽，直到檢警追查詐騙金流，才意外揭露帳戶來源為軍中人員。



對此，馬文君今天在臉書發文表示，國防部雖然重申，對涉案官兵「嚴懲不貸、一律汰除」，但此案還是疑點重重，馬防部內可能還有更多問題沒被發現，也需要去釐清。

廣告 廣告

馬文君質疑，首先，涉案士官兵怎麼會不知道借出帳戶、充當人頭就會成為詐騙共犯，平時部隊的法治教育只徒具形式嗎；再者，弟兄只為了一個月幾千元，就冒著被汰除風險，出借帳戶、充當人頭，部隊中有沒有更多隱情及借貸關係；最後，馬防部超過60多人涉案，且時間長達兩年，卻沒有被察覺，是否是陸軍內控機制出現問題？還是馬防部早已成為「詐騙集團分部」。

馬文君認為，此次詐騙案非同小可，檢調及國防部應該對涉案官兵勿枉勿縱、嚴格汰除，對於馬防部的督導單位也需要究責，國防部更要利用這次機會，揪出部隊內各種犯罪行為，以正軍紀。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

國軍淪詐騙犯！馬防部逾60名士官兵賣帳戶被辦 徐巧芯揭最慘後果

跟進澳洲禁16歲以下用社媒？葛如鈞：重點在建立安全健康環境

南韓電子入境卡稱「中國台灣」 外交部：全面檢視對南韓關係