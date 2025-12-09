馬防部官兵為幾千元涉詐 馬文君轟賴政府不願幫國軍加薪

馬祖防衛指揮部近日爆發國軍有史以來最嚴重的詐騙事件，有超過60名士官兵因涉嫌與詐騙集團勾結而遭到法辦。對此，國民黨立委馬文君質疑，基層官兵為了幾千元就會與詐騙集團合作，賴清德政府卻堅持不願依法編列預算，為國軍加薪，對於軍中紀律、軍心士氣將會造成何種影響。

馬防部的官兵操演情形。(圖/軍聞社)

馬文君今（9）日在臉書貼文寫道，昨日傳出有馬防部官士兵與詐騙集團勾結，以每月3000至5000元不等的報酬，利誘同袍提供個人銀行帳戶，供詐騙集團不法金流使用。

馬文君認為，雖然國防部重申，對於涉案官兵「嚴懲不貸」，只要確認涉詐一律依法汰除，但經檢方調查目前涉案人數恐超過60人，人數之多、影響之大，恐怕不是汰除就能簡單解決，是否會影響馬祖日常的演訓戰備，需要國防部審慎應對。

馬文君。(圖/中天新聞)

馬文君指出，這個案例，她也想請賴清德總統、卓榮泰院長、顧立雄部長好好省思：當基層官士兵會為了幾千元的蠅頭小利與詐騙集團合作，以身試法、鋌而走險，找自己的部隊弟兄下手，而你們卻對國軍每個月的加薪、加給斤斤計較。

馬文君強調，當賴總統提出1兆2500億元的國防特別預算之際，卻堅持不願意多花幾百億元依法編列預算，不為國軍加薪，這對軍中紀律、軍心士氣又會造成什麼樣影響，弟兄們又會怎麼想呢？

(圖/截自馬文君臉書)

馬文君認為，這案例不僅僅是國軍內部軍紀與管控問題，包括軍人的待遇、薪俸、加給都需要檢討，也請賴總統、卓院長及國防部好好思考！

馬防部8日曾發布新聞稿表示，針對媒體報導「逾60士官兵賣帳戶遭法辦 」乙情，該案是由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

