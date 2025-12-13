馬防部官兵67人涉詐...國防部換將止血！指揮官劉慎謨遭拔官、南竿守備大隊長也遭調職

陸軍馬祖防衛指揮部近日爆出嚴重軍紀風暴，疑似多達約 60 名官兵捲入詐騙集團，涉嫌出租個人帳戶從事洗錢行為。對此，國防部昨（ 12日）拍板，將現任馬防部指揮官劉慎謨中將調離現職，並由六軍團副指揮官尹昌榮中將接掌馬防部指揮權。不僅如此，根據《自由時報》報導，有軍方人士指出，南竿守備大隊大隊長也因大隊內部有多位官兵涉案，同樣於昨日遭到調職處分。

針對案件進度，陸軍督察長蔡則明少將10日強調，對所有涉案官兵將「嚴懲不貸」。國防部也同步宣布，已正式成立「國軍詐欺防制工作小組」，將結合數位發展部等相關部會，建立跨機關通報與聯防機制，全面阻斷詐騙集團滲透軍營的管道。

廣告 廣告

據了解，該案件發生時間點相當早。劉慎謨於 2024 年 11 月接任馬防部指揮官並晉任中將，但詐騙集團早在 2023 年便已透過官兵人際網絡滲入馬防部基層部隊，甚至循線延伸至陸軍本島單位，案情影響範圍恐不僅限於馬祖防區。

而馬防部目前整體兵力約3000至4000千人，地面部隊除了指揮部的直屬連之外，主要是南竿守備大隊丶北高守備大隊及莒光守備大隊等三個部隊單位。其中，南竿守備大隊，檢方清查發現光是守備大隊所屬的混砲連就有多位官兵涉案，也因此南竿守備大隊大隊長首當其衝，馬防部指揮官則是連帶處分。

根據《自由時報》指出，軍方人士今（13日）表示，檢方在處理此案時，掌握馬防部各單位約有67位官兵涉案，首波則有31位官兵遭移送，後續則由檢方持續偵辦中，由於官兵各有軍中人脈，不排除仍有友軍單位或是本島部隊官兵也捲人其中。

而國防部對涉案官兵已表明「嚴懲不貸、一律汰除」。針對恐影響外島戰力之質疑，陸軍督察長蔡則明回應，「馬防部已實施內部全面清查，目前尚未發現新增案例」。至於涉案官兵離退後的兵力缺口，蔡則明表示，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生罅隙。

國防部已在本月10日正式宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。新制將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例。

同時，也對外配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數位發展部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的通報案件，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。

（圖片來源：三立新聞、國防部）

更多放言報導

福麥國際接國防部、中科院億元炸藥標案...藍委開記者會諷「炸藥之王」：採購來源一下是美國、一下印度，老闆李文慶背後到底是誰？

國民黨質疑「裝修公司」得標5.9億炸藥案...林秉宥酸「沒想到藍營民代對RDX火藥這麼有興趣」