馬防部官士兵遭詐團滲透提供人頭戶 林憶君籲：強化國軍金融教育堵漏洞

民眾黨立委林憶君。（中時資料照，林憶君國會辦公室提供）

馬祖防衛指揮部近期傳出士官兵涉嫌轉賣帳戶、遭詐騙集團利用一事。民眾黨立委林憶君8日表示，此事件絕對不是一般個人或軍隊人員的財務管理不當問題而已，更牽涉國軍體系的紀律破口、甚至涉及國安風險問題，更暴露政府在防詐宣導與軍中管理上的重大缺口，政府與國防部都有責任應確保部隊環境健全，不能讓詐騙集團有可趁之機，影響國軍形象與國家安全。

林憶君指出，站在保衛國家第一線的國軍官兵，本來就應該是維護國家安全、守護人民的重要力量，倘若真有如此大規模涉及詐騙集團的洗錢，或提供人頭帳戶在軍中發生，勢必大幅侵蝕國軍在人民心中的形象與信任基礎，呼籲國防部應全面強化對士官兵的法治教育，提升反詐意識，避免基層官兵因一時無知或受騙而捲入犯罪。

林憶君說，雖然本案目前是國軍士官兵提供帳戶給詐團當人頭帳戶使用，但因為之前就已發生有國軍官兵，因積欠債務遭境外勢力利誘，成為間諜並洩漏軍機密資料之案例，更何況本案涉案人數高達60人以上，顯然這已經不只是單一個案，而是國軍管理大漏洞的系統性問題。

林憶君強調，國家安全、軍紀清白以及金融法制，都是國家的根基，任何人只要違背這些基本價值，就必須嚴格問責；更何況發生的是在前線軍隊金融事件，這種破壞國軍整體形象、危及國安的事件，要求國防部一定要追究到底，絕對不容寬貸、更不容許縱放；一旦查證屬實，應予以嚴重處分，以敬效尤。

林憶君也要求，國防部應該強化軍中金融倫理教育與防制機制，並與金融機構合作，切斷詐團、甚至是各種來自中國誘惑的滲透管道，否則一旦軍中人員因經濟誘惑遭非法勢力滲透，可能不只涉及詐騙，更恐危害國家安全。

林憶君呼籲，國防部務必嚴加控管、重建軍中紀律，防堵所有讓詐騙滲透的漏洞，以確保部隊清明，也讓真正優秀、努力奉獻的國軍官兵們可以在一個健全、安全的環境中服役；此外也呼籲行政院，應盡速依法編列為軍人加薪的國防預算，為國軍留住人才，保障國軍官兵的福利。

