即時中心／潘柏廷報導

陸軍馬祖防衛指揮部一名曾姓上士，疑似與詐騙集團合作，收取現役軍人蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，並出租予不法集團收取對價，而涉案人數則超過60人；目前曾姓上士已被檢方拘提到案後，檢方向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，目前也擴大追查中。

福建連江地方檢察署表示，偵辦轄區軍事機關曾姓上士等違反《洗錢防制法》等案件，查獲曾姓上市向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中。

同時，檢方說明今年（2025）5月間啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，得知有異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，經立案指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，循線於今年11月6日同步搜索不法逃漏稅捐及洗錢集團。

檢察官拘提曾姓上士到案訊問後，認犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准，同日另訊問出租蝦皮賣家帳號之被告6人後飭回。

另檢方指出，本案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，各該金流及用途是否涉及詐欺，續由本署指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心清查及陸軍馬祖防衛指揮部主動全面清查中，經查明犯罪者，將嚴懲主嫌不貸。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／馬防部成詐團溫床？上士涉成幫兇收逾60官兵帳戶賣帳號 下場慘了

