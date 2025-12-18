馬防部指揮官主持精神講話暨軍法紀宣教 建立官兵正確認知

記者林睿奕／綜合報導

為深化官兵法紀觀念，馬祖防衛指揮部指揮官尹中將親赴各部隊及重要據點，實施精神講話暨軍法紀宣教，針對單位近期所發生的案件、常見詐騙手法、賭博行為及兩性相處界線等議題，進行重點說明與案例提醒，期使官兵建立正確認知，避免誤觸法網。

宣教過程中，尹指揮官提醒官兵提高警覺、潔身自愛，並強調軍紀是戰力的基礎，唯有紀律嚴明，部隊才能穩定運作、安心遂行任務；同時也勉勵幹部主動關懷部屬、維護官兵權益，及早發現問題，進而即時輔導協助妥善處理。

各部隊宣教期間，同步實施填寫「生活管理問卷」，蒐集官兵真實心聲，作為後續精進管理作為的重要依據，並配合莒光日課後強化軍紀研討。馬防部表示，透過宣教、研討及問卷並行，不僅強化法紀教育，更能傾聽基層聲音，落實官兵生活關懷，持續打造安心、信賴、團結向心的服役環境。

馬防部指揮官尹中將主持精神講話暨軍法紀宣教，落實官兵生活關懷。（馬防部提供）