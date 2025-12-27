馬防部指揮官主持防詐騙防共諜宣導 消弭危安

記者陳彥陵／綜合報導

馬防部指揮官尹中將昨日在雲臺山會議室主持防詐騙防共諜宣導，召集高勤官及軍官連全體同仁與會，針對詐騙防範、共諜反制等進行研討，並由督察、保防部門實施詐騙及共諜案例宣導，透過具體作法有效防範，使官兵避免成為受害者，成為各部隊的模範。

尹指揮官以司令給官兵的一封信、防詐二不一要為重點，再次叮嚀所屬同仁，建立「絕對不向詐騙、共諜低頭」共同信念，共同守護陸軍大家庭，使馬防部成為重榮譽、守紀律的優質勁旅。

馬防部指揮官尹中將主持防詐騙防共諜宣導，落實打詐、防諜。（馬防部提供）