馬防部指揮官今交接 賴政府首度以連坐法立軍威
陸軍司令呂坤修上將今天（16日）親赴馬祖，主持陸軍馬祖防衛指揮部指揮官交接儀式，由現任陸軍第6軍團副指揮官尹昌榮中將接任；而原指揮官劉慎謨中將則調陸軍司令部委員一職，屆時如一年內沒派新職則依規定退伍。
這也是民進黨政府宣誓廢除國軍「連坐懲處」後，首度因為馬防部官兵涉及與詐騙集團勾結，啟動主官、管的連坐懲處，因此除了劉慎謨被拔官外，就連南竿守備大隊及涉案部隊的主官管都一併被拔官。
不過，馬防部內部則認為，此案雖然是在2025年爆發，但實際此案的發生是在2023年，當時的指揮官是現任陸軍第6軍團指揮官陳文星中將；另外從2023到劉慎謨接任前的指揮官是黃先任中將（目前是金防部指揮官），都跟此案有關，既然劉慎謨被拔官懲處，陳文星及黃先任為何沒有被拔官?因此馬防部許多官兵紛紛為劉慎謨叫屈。
馬祖地區爆發爆發嚴重的國軍部隊遭詐騙集團入侵事件，連江縣地檢署查獲，自2023年起有士官兵與詐騙集團勾結，利誘部隊弟兄以每個月3000~5000元代價提供帳戶，供詐騙集團當成人頭使用。馬防部收到檢方通知後展開內部大清查，涉案官兵恐超過60人。軍方表示，對本案處理將採「嚴懲不貸」原則，如果調查證實確有提供帳戶供詐騙使用，一律汰除，目前已有部分人員遭記兩大過汰除。
