馬防部指揮官端節慰問離島駐軍 傳遞關懷激勵士氣

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記者葉軒瑜／綜合報導

端午佳節將屆，陸軍馬祖防衛指揮部昨日由指揮官尹中將率隊，偕同政戰主任張少將、連江地檢署檢察長劉俊杰、主任檢察官楊翊妘、馬祖高中校長謝崇耀等人，前往高登、亮島等離島據點實施端節慰問，關懷官兵戰備執勤與生活狀況，提前向戍守北疆官兵表達佳節祝福與勉勵。

慰問期間，除地方仕紳提供慰勉官兵生活物資外，馬防部亦準備日常生活必須衛藥材、慰問品及加菜金慰勉官兵辛勞，另頒贈優秀官兵高鐵優待票，肯定官兵平日戮力戰訓與堅守崗位的付出，讓官兵感受到部隊與地方各界的關懷。期間，尹指揮官特別邀請劉俊杰實施端節法紀宣教，針對反毒、反酒駕、兩性營規、反詐騙及反制共諜滲透等議題，透過實務案例分享與法治教育，提醒官兵提高警覺，建立正確法紀觀念與保防意識，共同維護部隊安全與國家安全。

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尹指揮官表示，高登、亮島等離島官兵長年堅守偏遠據點，肩負守護北疆重要任務，各級幹部除持續落實官兵生活照顧與心理支持外，更應從嚴要求軍法紀觀念，將守紀守法與戰備整備緊密結合，建立良好部隊紀律與安全文化；同時感謝地方仕紳及各界人士共同響應慰問活動，透過端節慰問活動，不僅傳遞部隊與地方各界關懷，更有效鼓舞官兵士氣，展現「軍民一家、同島一命」精神，凝聚軍民情誼與防衛共識，共同守護馬祖與國家安全。

馬防部指揮官尹中將偕同政戰主任張少將、連江地檢署檢察長劉俊杰等人，前往離島據點實施端節慰問。（馬防部提供）