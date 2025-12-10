馬防部淪「詐團分部」？ 馬文君認為疑點重重要求徹查

馬祖防衛指揮部爆官兵集體捲入詐騙洗錢案，立委馬文君認為疑點重重要求徹查。（本報資料照片／楊靜茹南投傳真）

馬祖逾60官兵捲入詐騙洗錢案，立委馬文君認為此案非同小可，顯示軍中內控機制嚴重失靈。（馬文君提供／楊靜茹南投傳真）

楊靜茹／南投報導

台灣國防第一線、馬祖防衛指揮部爆官兵集體捲入詐騙洗錢案，逾60名官士兵出借帳戶，供詐團金流洗轉，時間逾2年，立委馬文君認為此案非同小可，顯示軍中內控機制嚴重失靈，外界質疑馬防部淪「詐團分部」？要求國防部與檢調應徹查，徹底整頓軍紀。

馬祖防衛指揮部大批官兵涉入詐騙洗錢案令外界譁然，馬文君也接連2天在臉書發文，直言此案疑點重重，不僅暴露官兵的法治觀念薄弱，涉案弟兄為了一個月幾千元，就冒著被汰除風險？涉案時間長達2年，問題相當嚴重，要求國防部嚴肅面對。

廣告 廣告

馬文君質疑，涉案官兵怎麼會不知道借出帳戶當人頭就成詐騙共犯？若涉案弟兄為了每月3000至5000元不等的報酬，冒著被汰除風險，出借帳戶供詐團洗錢，背後有更多隱情？部隊中有沒有借貸關係？逾60人涉案，且時間長達2年，更暴露軍中內控機制幾乎完全失靈。

馬文君要求國防部與檢調應徹查，勿枉勿縱，所有涉案官兵嚴格汰除，相關督導單位也應該追究責任，藉此徹底整頓軍紀，也請賴清德總統、行政院長卓榮泰及國防部好好思考，檢討國軍的待遇、薪俸和加給。

【看原文連結】