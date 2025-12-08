馬防部淪kk園區2.0！ 驚爆遭詐團滲透「逾60官兵涉案」

馬防部驚爆上士出租蝦皮帳號涉洗錢，連江地檢追出60名現役軍人涉案。

國軍馬祖防衛指揮部（馬防部）驚傳遭詐騙集團滲透，超過60名現役軍人出售帳戶遭法辦，國防部今（8）日表示，不排除依涉案情節，汰除涉案官兵。

福建連江地檢署證實，馬防部1名曾姓上士涉嫌在軍中蒐集同袍的蝦皮賣家帳號及金融帳戶，再轉租給不法集團洗錢，牟取不法利益；詐騙集團成員更以「老鼠會」方式，一對一連繫被列為目標的官士兵，用數千元代價，租用官士兵的帳戶，據傳涉案人數逾60人，依違反《洗錢防制法》陸續移送偵辦。

連江地檢署指出，本案源於民國113年5月啟動「可疑帳戶預警中心」機制，依銀行通報情資發現多筆帳戶出現異常金流，疑涉洗錢及逃漏稅捐行為，隨即立案偵辦，並指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局組成專案小組追查，意外揭露帳戶來源為軍中人員。

對於馬防部疑遭詐團滲透，涉案官兵逾60人，有網友指「南竿防區已成kk園區第二代」。軍方重申，對於官兵涉入詐騙，嚴重破壞軍紀及國軍形象的行為，將採「嚴懲不貸」立場，只要確認有提供帳戶供詐騙使用，一律依法汰除，絕不寬貸。

◆《中廣新聞》提醒您，未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。