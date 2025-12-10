馬防部爆多名官兵涉詐 國軍將調整防務兵力並依法究辦

日前馬防部爆發多名官兵租借人頭帳戶給不法集團的案件，對此，國防部今天(10日)表示將全力配合檢調並進行全軍清查，同時進行兵力補充調整，避免影響前線防務。國防部也強調，後續對於官兵的財務管理與法紀教育將是重點，提醒官兵切勿因蠅頭小利而葬送整個軍旅生涯。

馬祖防衛指揮部混砲連等單位近期爆出現役官兵出租網拍帳號及人頭帳戶供犯罪集團洗錢、逃漏稅的不法案件，目前確定涉案人數已達67人，其中31人仍為現役，涉案階級則包括軍官、士官與士兵。

對此，國防部10日於例行記者會上說明，目前全案正由連江地檢署與憲兵隊偵辦，陸軍將主動配合並實施全軍清查，涉案官兵也將依規定檢討議處。至於是否有中共滲透或涉犯其他犯罪行為，目前則暫無任何新發現。

另外，由於涉案官兵眾多，外界擔憂將影響前線防務。對此，陸軍表示已完成相關戰力規劃。陸軍司令部督察長蔡則明說：『(原音)本部於肇案後已指導馬防部完成相關的戰備，還有兵力補充的規劃，會在兼顧防區戰備任務還有官兵權益的前提下，目前由馬防部內部自行調整，不使戰力產生罅隙。』

國防部也表示，相關不法犯罪行為傷害的不僅是軍方，對社會大眾也是嚴重威脅。在國軍陸續提升志願役待遇後，有關官兵財務管理的觀念教育，或是防詐、法紀觀念的宣導與建立，都將是後續的工作重點項目。發言人孫立方說：『(原音)特別要去強調的是要求強化我們官兵對這種法紀觀念的建立，你不要因為1、2千塊的這種蠅頭小利，然後去觸碰到法網，最後影響的可能不只是你今天獲利的這1、2千塊，而是對你的軍旅生涯會產生非常嚴重的衝擊。』

國防部也坦言，這的確是個不容易解決的問題，但仍希望以多角度、多管齊下的方式全力防堵財務問題或金錢利誘對於官兵所造成的傷害。