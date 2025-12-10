馬防部爆官兵「租人頭」涉洗錢 國防部成立「打詐小組」祭重懲

陸軍司令部督察長蔡則明少將。(記者張嘉明攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕陸軍馬祖防衛指揮部近期爆發重大軍紀案件，疑有多達60名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然。國防部今(10)日召開記者會，由陸軍督察長蔡則明少將親上火線說明，強調涉案人員「嚴懲不貸」外，國防部也宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，力圖截斷詐騙集團伸入營區的黑手。

國民黨立委馬文君今天上午提出馬防部官兵涉詐騙洗錢案3項疑點，包括質疑平時部隊法治教育徒具形式，官兵為了幾千塊就冒著被汰除風險充當人頭帳戶，有無更多隱情，以及超過60人涉案時間長達2年，陸軍內控機制是否出現問題？她也批評，還是馬防部早已成「詐騙集團分部」，要求國防部嚴查嚴懲，並藉此機會揪出部隊內犯罪行為，以正軍紀。

針對馬防部官兵涉案情形，陸軍司令部督察長蔡則明少將今天在國防部記者會上表示，全案目前由連江地檢署及憲兵隊偵辦中，軍方全力配合調查。對於外界質疑有高達60多名官兵涉案，國防部對涉案官兵表明「嚴懲不貸、一律汰除」，卻恐影響外島戰力，蔡則明回應，馬防部已實施內部全面清查，目前尚未發現新增案例；至於涉案官兵離退後的兵力缺口，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生罅隙。

法律司軍法事務處處長吳純顯少將進一步說明犯罪手法，指出依據檢方資訊，涉案官兵主要是將個人銀行帳戶、密碼或電商賣場帳戶，提供給不法集團使用以換取報酬，進而淪為詐騙集團的洗錢人頭，涉及洗錢防制法及逃漏稅捐等罪嫌。

另外，國防部今日正式宣布成立「國軍詐欺防制工作小組」，由法律司擔任聯繫窗口，納編政戰局、主計局及總督察長室。吳純顯指出，新制將採「識詐」與「防詐」雙軌並行，對內由法制官、財務官入營實施實體教育，並邀請檢警調入營宣導最新案例；對外則配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，與數位發展部建立聯防機制，一旦發現有冒用國軍名義詐欺的通報案件，將即時啟動分辦與管考，確維部隊紀律。

此外，針對詐騙集團常利用官兵財務缺口進行滲透，甚至誘使拍攝效忠影片等國安疑慮，政戰局保防安全處處長簡熒宏少將也在會中坦言，中共確實利用地下錢莊、網路借貸等管道接觸財務弱勢官兵。為此，國防部除了加強防詐宣導，今年2月起已訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，嚴格審查接觸機密人員的財務與忠誠狀況。

國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將。(記者張嘉明攝)

國防部發言人喬福駿。(記者張嘉明攝)

