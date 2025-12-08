馬防部爆發詐騙醜聞 逾60名士官兵涉賣帳戶遭法辦

根據《中時新聞網》獨家掌握的報導，馬祖防衛指揮部近日爆發國軍有史以來最嚴重的詐騙事件，超過60名士官兵因涉嫌與詐騙集團勾結，出售銀行帳戶而遭到法辦。該詐騙集團透過士官兵在部隊內收購帳戶，每月以3000至5000元的代價吸引官兵提供帳戶，並將其用作人頭帳戶。

馬防部傳出士官兵集體捲入詐騙案件。（示意圖／國防部提供）

報導指出，這起詐團滲入馬祖部隊，包括南竿指揮部與下轄單位，疑有士官兵與詐騙集團勾結，以老鼠會方式的收購官兵帳戶行為，至少已經超過一年以上。

事件發生後，馬防部立即展開全面清查，並已將多名涉案官兵移送至連江縣地檢署進行偵辦。據了解，該詐騙行為是以「一對一」的單線方式進行，讓提供帳戶的官兵以為不會被察覺，但實際上卻涉及集體犯罪。

馬防部表示，這一事件對於部隊的戰力將產生嚴重影響，相關官兵將面臨刑事責任，根據新修正的洗錢防制法，若「沒有正當理由」收集別人的銀行帳戶、虛擬平台交易帳戶等等，恐面臨5年以下徒刑；無故提供帳戶予他人使用者，按同條第3項規定，將處3年以下有期徒刑。

報導指出，這些涉案官兵未來不但要面臨汰除命運，未來恐還需吃上刑責入監。國防部目前未對此案有回應，但據了解，國防部正研擬應對計畫，以防止類似事件再次發生。

國防部。（資料照／中天新聞）

