馬防部爆詐騙案！指揮官「劉慎謨」遭調職 陸軍：配合偵辦

連江縣 / 綜合報導

馬祖防衛指揮部，近期爆發大規模的軍紀案件，疑似有超過60名官兵出租帳戶、甚至做為詐團人頭戶，由於案情不斷擴大，國防部火速將馬防部指揮官「劉慎謨」調職，並由六軍團副指揮官「尹昌榮」接任，期盼能藉此穩定外島紀律，另外，同時成立國軍「詐欺防制」工作小組，力拚全力止血。

巨大砲聲、火光震撼馬祖海域，陸軍馬防部「南竿守備大隊」混砲連，執行「航道封鎖」實彈射擊捍衛北疆，不過現在馬防部卻爆出，有超過60名官兵，勾結詐騙集團出租帳戶涉犯洗錢，而且檢方清查更發現，其中光是南竿守備大隊所屬的混砲連，就有多位官兵涉案，尤其「南竿守備大隊長」首當其衝，遭到調職處分，另外馬防部指揮官，也受連帶處分被拔官。

總統賴清德(2024)說：「我要恭喜，劉慎謨。」去年11月才剛升任馬防部指揮官，劉慎謨到任剛滿一年多如今遭到調離，而來救火接掌馬防部的新任指揮官，就是他中將尹昌榮。

總統賴清德(11.25)說：「我要恭喜，尹昌榮。」月初才接任，六軍團副指揮官並且晉任中將，尹昌榮如今火速北調馬祖接掌指揮權，被視為軍方穩定外島紀律，還有戰備的重要布局。

國防安全研究院國防戰略所長蘇紫雲說：「馬防部重新對於組織管理，還有就是軍隊的風氣跟紀律重新整頓，我想這都是基於政府一體防詐的，這個負責任的作為。」另外陸軍強調為了釐清全案，將部分人員調離現職，持續配合檢調偵辦，並且成立「國軍詐欺防制工作小組」要強化防詐，就盼能用最快速度止血穩定軍心。

