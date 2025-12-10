馬防部爆集團涉詐團案 陸軍：清查無新案例、人員戰力由內部遞補

馬防部集體涉人頭帳戶案，陸軍參謀長今日回應，目前清查無新案例，相關人員戰力由馬防部內部遞補。（劉宇捷攝）

陸軍馬防部爆發士官兵涉嫌販賣銀行帳戶，遭出租予詐騙集團用於人頭帳戶使用，相關涉案人事竟達約60人。對此，陸軍司令部督察長蔡則明少將今日表示，目前全軍清查中、無發現新增案例，將主動配合實施清查，相關兵力補充由馬防部內部自行調整；發言人孫立方也補充強調，國防部希望從多管度、多角度、多管齊下的方式，防堵詐騙危害。

連江地檢署昨日說明，檢方偵辦轄區軍事機關曾姓上士等違反《洗錢防制法》等案件，查獲曾員向同袍友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團收取對價，現正擴大追查中；相關涉案現役軍人竟有約60人。對此，國防部於今日記者會中進一步說明相關情形。

陸軍督察長蔡則明少將表示，有關馬防部涉犯洗錢防制法、官兵涉犯洗錢防制法一案，全案現在正由連江地檢署及憲兵隊偵辦中。本部主動配合實施全面的清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸。

他指出，另針對全面清查的部分，目前還在清查中，尚無發現新增的案例。針對馬防部的戰備的部分，本部於肇案後，已指導馬防部完成相關的戰備，還有兵力補充的規劃，會在兼顧防區戰備任務，還有官兵權益的前提下，目前由馬防部內部自行調整，不使戰力產生罅隙。

法律司軍法事務處處長吳純顯少將則補充案情，目前本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及了其他的犯罪、金流的狀況，我們都配合地檢署偵辦；目前顯示他們就是不法洗錢，以及逃漏稅捐的情形。

孫立方也對此說明，國防部大概從幾個面向去採取了一些不同的措施。第一個部分就是說就理財財務管理這個面向到底怎麼做，當我們待遇提升以後，官兵怎麼樣去有效的去管理他的財務，避免去掉入這些財務陷阱；另外，若官兵碰到有急難的貸款的需求的時候，我們怎麼樣透過我們現有的機制去提供一些紓困的方式，讓他去做一些處理，這是比較主動的方式。

另外也要教育官兵，對於詐騙怎麼樣去識別、去了解詐騙的一些手法；雖然現在詐騙是日新月異，每天都會有不同的這種方式，但國防部還是透過一些多元的方式，把這些詐騙的態樣跟我們的官兵做說明。最後一個部分就是所謂法紀教育的宣導，特別要求強化官兵對法紀觀念的建立，不要因為一兩千塊的這種蠅頭小利然後去觸碰到法網，這對軍旅生涯會產生非常嚴重的衝擊。

孫立方強調，國防部希望說從多管度、多角度、多管齊下的方式，去能夠全力的去防堵這種狀況對於我們官兵的一個傷害。

