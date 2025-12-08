馬防部逾60人淪詐騙犯 徐巧芯揭最慘後果

▲馬祖驚傳國軍遭詐騙集團滲透。（示意圖／馬防部提供）

[NOWnews今日新聞] 馬祖驚傳國軍遭詐騙集團滲透，連江縣地檢署偵辦多起詐騙案件時發現，部分遭利用的人頭帳戶，帳戶持有人竟為現役馬祖防衛指揮部官兵。對此，國民黨立委徐巧芯證實， 12/2就接獲相關陳情，經查涉案官士兵目前累積共30餘員，且依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨全數退伍汰除的命運，並接受司法判刑。

據報導，檢警調查指出，本案最早可回溯至民國111年，涉案層級最高達上尉。首謀以「單線聯繫」方式吸收對象，親自接觸、避免交叉牽連，每月以新台幣3千至5千元不等作為報酬，換取官兵提供個人銀行帳戶充當人頭帳戶，行徑相當隱蔽，直到檢警追查詐騙金流，才意外揭露帳戶來源為軍中人員。

徐巧芯稍早在臉書發文表示，本辦公室於12/2接獲相關陳情，立刻協助基層官兵處理，要求國防部嚴肅以待、儘快妥處。根據陸軍司令部最新回報，馬祖防衛指揮部官兵涉及提供帳戶供詐騙集團洗錢一案，經查涉案官士兵目前累積共30餘員。

徐巧芯也將以下將本事件分成三個部分釐清，一，涉案動機，這些官士兵都是貪圖每月區區幾千元的額外收入，鋌而走險提供個人帳戶，淪為洗錢工具；二，嚴重後果， 依據法令，軍人視同廣義公務員，依法不得有額外不法收入。所有涉案人員將面臨 全數退伍汰除 的命運，並接受司法判刑。

徐巧芯最後指出，三，慘痛代價，尤其令人痛心的是，部分涉案官兵已服役長達17至18年，只差一步之遙的終生俸，卻因一念之差而功虧一簣，一輩子的努力都付諸東流，實在令人扼腕嘆息。

徐巧芯說，本案不僅嚴重影響部隊戰力，更重創國軍形象。軍人應效忠國家、保護人民，絕不容許與不法集團掛鉤，做出損害國軍聲譽和社會信任的行為。呼籲所有軍中弟兄姊妹，潔身自愛，切勿因貪圖蠅頭小利而斷送個人前途，更別成為犯罪幫兇，國防部與軍方應徹底清查、多加提醒，杜絕類案再次發生。

