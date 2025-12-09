馬防部逾60官兵賣帳戶成詐團幫兇 馬文君憂影響馬祖演訓戰備 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

陸軍馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）所屬單位，近日遭爆超過60位士官兵，以每月3000至5000元不等的報酬，利誘同袍提供個人銀行帳戶，供詐騙集團不法金流使用；馬防部8日表示，將全力徹查所有涉案人員，全程秉持「勿枉勿縱、刑懲併行」原則，依法律程序辦理，並予以對應處置。立委馬文君今（9）日也呼籲，若單用「汰除」解決，恐會影響馬祖日常的演訓戰備，需要國防部審慎應對。

針對國防部重申，對於涉案官兵「嚴懲不貸」，只要確認涉詐一律依法汰除，馬文君認為，經檢方調查目前涉案人數恐超過60人，人數之多、影響之大，恐怕不是汰除就能簡單解決，是否會影響馬祖日常的演訓戰備，需要國防部審慎應對。

馬文君更點名總統賴清德、行政院長卓榮泰，以及國防部長顧立雄，應「好好省思」。她說明，當基層官士兵為了幾千元的蠅頭小利與詐騙集團合作，以身試法、鋌而走險，找部隊弟兄下手，而中央卻對國軍每個月加薪、加給斤斤計較。

馬文君表示，當賴清德總統提出1兆2500億的國防特別預算之際，卻堅持不願意多花幾百億元依法編列預算，不為國軍加薪，這對軍中紀律、軍心士氣又會造成什麼樣影響，弟兄們又會怎麼想呢？

馬文君認為，這案例不僅僅是國軍內部軍紀與管控問題，包括軍人的待遇、薪俸、加給都需要檢討，也請賴總統、卓院長及國防部好好思考。

馬防部說明，本案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查獲犯嫌，全程秉勿枉勿縱、刑懲併行原則，將已確定涉案官兵以《國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表》依情節輕重，核予適處，並依法究辦。

馬防部強調，案發迄今均依法主動查察、速辦速決，同時完成戰備編組兵力調整，在兼顧防區戰備不墜前提下，將影響降至最低；另持恆落實法紀教育，建立守法觀念，確維部隊純淨。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

