馬防部遭詐騙集團「殲滅」？傳涉案增至300人

馬防部有高達67名士官兵涉嫌提供帳戶給詐騙集團使用。（圖／東森新聞）





戍守「國之北疆」的馬祖防衛指揮部爆發嚴重軍紀弊案，高達67名士官兵每月收取3000元到5000元不法款項，協助詐騙集團提供人頭帳戶犯案，更傳出有多達300名前線人員涉案，引發外界關注。

檢警調查詐團金流意外發現，詐團以「單線聯繫」方式吸收軍階最高達上尉的國軍官兵，以親自接觸方式隱蔽不法情事，並以每月3000元到5000元不等酬勞，換取官兵提供個人銀行帳戶作人頭使用。

馬防部接獲通報立即啟動內部清查，發現包含南竿守備大隊混砲連及其他單位在內，約有67名士官兵涉案，並已處置其中31名人員。不過據傳全案涉案人數可能暴增到300人，導致前線兵力形同遭詐騙集團「殲滅」。

廣告 廣告

馬防部表示，後續會密切配合國防部的兵力調動，確保戰力不受影響，並持續強化官兵教育及宣教，戰訓任務亦不會中斷，同時配合檢調偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

高雄水泥車撞上腳踏車！女騎士雙腿遭輾「血肉模糊」

新北警查獲886件毒駕！遠超去年2倍 侯友宜說話了

永和社區大樓天降盆栽！車輛遭砸擋風玻璃碎成蜘蛛網狀

