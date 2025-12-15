馬防部集體涉詐指揮官遭拔官 國防部喊「嚴肅審慎面對」：已有7人認罪

記者詹宜庭／台北報導

國防部陸軍參謀長陳建義中將表示，目前確定認罪的有7人，其他人員涉案程度與金流流向還有待調查。（圖／翻攝自國會頻道）

陸軍馬祖防衛指揮部近期爆出60餘名官兵勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發各界譁然，國防部日前展開首波主官丶幹部懲處作業。國防部陸軍參謀長陳建義中將今（15日）透露，「陸軍面對這樣的事情，我們嚴肅審慎面對，現在是連江地檢署調查，只能說目前確定認罪的有7人，其他人員涉案程度與金流流向還有待調查」。

陸軍馬防部被爆官兵與詐騙集團勾結集體涉詐，人數竟多達60人，全軍現已主動配合實施清查。馬防部目前整體兵力主要是南竿守備大隊丶北高守備大隊及莒光守備大隊等三個部隊單位，其中的南竿守備大隊有多位官兵涉案，國防部12日決議，撤換現任指揮官劉慎謨中將，改由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任，南竿守備大隊大隊長也被調職處分。

廣告 廣告

顧立雄15日上午到立法院外交國防委員會專報「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備詢。綠委王定宇質詢時表示，自己深感痛心，怎麼會為了每個月2000至4000元將帳號出租給詐騙集團？現在涉案人數到底多少？是367還是331？顧立雄回應，目前檢調正在偵查，不適宜公開。

王定宇追問「現役涉案人員有多少？」陸軍參謀長陳建義中將回應，「陸軍面對這樣的事情，我們嚴肅審慎面對，現在是連江地檢署調查，只能說目前確定認罪的有7人，其他人員涉案程度與金流流向還有待調查」。王定宇認為，犯罪起始點很重要，不能懲處錯人；顧立雄也表示，國防部會檢討馬防部各級幹部督管，現在除了將指揮官與南竿守備大隊長調離現職，相關督管幹部都會併案檢討。王定宇說，這種事情也有可能會發生在其他地方，關鍵點在起始點，呼籲國防部徹查。

更多三立新聞網報導

攻擊國防產業+1！藍委再爆國安採購：荒謬，茶葉公司維護國防兵推系統

福麥採購5.9億炸藥…遭點名「賴友友」喊告！爆多人被約談 警方證實

質疑軍購案涉弊！凌濤赴北檢告發國防部 顧立雄：經得起檢驗願接受調查

喊經得起檢驗！顧立雄火大駁軍購案量身訂做：計較公司名字能讓它履約？

