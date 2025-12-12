馬防部集體涉詐案 傳指揮官劉慎謨遭撤換 尹昌榮接任

陸軍馬防部被爆集體涉詐與詐騙集團勾結，人數竟多達60人，全軍現已主動配合實施清查。外傳國防部今再決議，火速撤換現任指揮官劉慎謨中將，改由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任，劉慎謨則調任陸軍司令部委員；對此，國防部及陸軍在截稿前尚未表態證實。

有關馬防部事件，法律司軍法事務處處長吳純顯少將本週在記者會上說明案情表示，本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及了其他的犯罪、金流的狀況，我們都配合地檢署偵辦；目前顯示他們就是不法洗錢，以及逃漏稅捐的情形。

廣告 廣告

陸軍督察長蔡則明少將也說明，本部會主動配合實施全面的清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸；目前尚無發現新增的案例。而今日再傳國防部決議撤換現任馬防部指揮官劉慎謨中將，轉調陸軍司令部委員，而遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。

由於此案發生的時間甚早，可能早於劉慎謨2024年11月接掌馬防部指揮官之前，外傳詐騙集團的手早在2023年就已伸入馬防部部隊裡面，詐騙集也循著部隊官兵的人脈關係，打入陸軍的本島部隊之內，因此案情影響程度恐非僅止於馬防部而已。

對此，國防部及陸軍在截稿前尚未做出回應與證實。

【看原文連結】