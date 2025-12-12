馬防部集體涉詐 指揮官遭拔官
陸軍馬防部被爆官兵與詐騙集團勾結集體涉詐，人數竟多達60人，全軍現已主動配合實施清查。由於案情不斷擴大，且有擴及友軍單位的跡象，國防部12日決議，火速撤換現任指揮官劉慎謨中將，改由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任；劉慎謨則調任陸軍司令部委員。
據相關人士指出，劉慎謨認為自己是現任馬防部指揮官，雖然此事在他上任之前就已發生，但他願意一肩扛起，並尊重軍方的處置。
連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉提供個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。由於涉案官士兵眾多，外界一度質疑是否有涉及中共滲透。不過，國防部指出，清查後無新增案例，目前案情顯示涉案軍人就是不法洗錢以及逃漏稅捐。
有關馬防部事件，國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將，日前在記者會上說明案情表示，本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及其他犯罪、金流狀況，「我們都配合地檢署偵辦」。
陸軍督察長蔡則明少將也說明，「本部會主動配合實施全面的清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸」；目前尚無發現新增的案例，並強調對涉案人員嚴懲。
此外，國防部也宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，力圖截斷詐騙集團伸入營區的黑手。事件經國防部調查了解後，昨日決議「拔官」，撤換現任馬防部指揮官劉慎謨中將，轉調陸軍司令部委員，遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。
由於此案發生的時間甚早，可能早於劉慎謨2024年11月接掌馬防部指揮官之前，外傳詐騙集團的手早在2023年就已伸入馬防部部隊裡面，詐騙集團也循著部隊官兵的人脈關係，打入陸軍本島部隊之內，因此案情影響程度恐非僅止於馬防部而已。對此，國防部及陸軍在截稿前尚未做出回應與證實。
其他人也在看
反擊中俄「空中巡邏」美出動B-52轟炸機伴飛日本軍機 自衛隊公布偵查影像
在日本、中國關係緊張升溫之際，俄羅斯於12月9日出動戰機，與中國在日本周邊進行聯合巡邏，日本防衛省緊急升空戰機應對，美國隔日則出動了具備搭載核武能力的B-52戰略轟炸機，與日本戰機一同在日本海上空飛行，日美並重申，將阻止任何企圖以武力片面改變現狀的行動，並確認自衛隊與美軍的待命態勢。 自衛隊另外公布照片，捕捉參與行動的中俄戰機，包括兩架俄Tu-95核戰略轟炸機，與中國轟6（H-6）轟炸機會合，在太平洋進行長距離聯合飛行。此外，還有四架中國殲-16（J-16）戰鬥機、俄國A-50預警機以及兩架蘇30（Su-30）戰鬥機。 俄國國防部也公布影像，展示Tu-95核戰略轟炸機的視角，以及伴飛中國轟6的狀況，聯合飛行約持續8小時。日本防衛大臣小泉進次郎在X上表示，中俄行動意在對日本展現武力，對日本安全構成嚴重憂慮。 南韓軍方表示，在中俄軍機進入其防空識別區時，也緊急升空戰機，加強預警；與此同時，中共持續在台海周邊活動，根據台灣國防部資料，10日清晨6時起的24小時內，偵獲中共軍機15架次及共艦6艘。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 53
大陸殲15「雷達照射」日本F-15戰機 張延廷曝可能對峙景況
日本防衛省6日晚間罕見公開，解放軍海軍遼寧號航艦配屬的殲15型艦載戰機，6日下午、傍晚在琉球（沖繩）東南方的公海上空，兩度對航空自衛隊的F-15J/DJ型戰機進行「間歇性雷達照射」，日本政府已向北京提出強烈抗議。這是防衛省首度公開大陸軍機對自衛隊戰機進行「雷達照射」事件。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
誰怕誰啊！美日抗中俄 「轟炸戰鬥神秘機」全出動超震撼
中國與俄羅斯在本月9日，陸續開出轟炸機、戰機等擾亂日本與韓國外海公海，雖未侵入各國領空，但挑釁意味濃厚。不過日本與美國也不是省油的燈，雙方共同開出戰鬥機、轟炸機、甚至是「神祕機」全部出動，共同對抗中俄侵擾。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 3
美機密簡報曝台海兵推美軍戰敗 顧立雄：嚇阻達成印太和平是美國核心利益
《紐約時報》報導美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，美國在新型態戰爭上的準備遠不及中國，且多次台海兵推結果都是美軍戰敗，解放軍當前擁有足夠飛彈，可在美軍主力武器靠近台灣前就被摧毀一事，國防部長顧立雄今天（11日）面對媒體詢問時指出，印太和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成印太區域和平，當然台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的原因。。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
五角大廈簡報稱美軍恐無力保台 藍黨團：請問賴政府備案是什麼？
[Newtalk新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中共解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將武器摧毀，若中國對台發動軍事行動，美國即使介入協防，戰敗的可能性仍然很高。國民黨立法院黨團今（11日）因此召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，質問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？ 國民黨團副書記長林沛祥指出，紐約時報日前發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」內容寫，美軍已無力保衛台灣，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但現在解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器在抵達台灣之前，就可能遭中共摧毀。報告甚至指，根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，都難在解放軍跟音速武器的攻擊下倖存。 林沛祥表示，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味著台灣的國安情勢已經嚴峻到不能再靠口號、大內宣來催眠人民的地步，賴清德政府卻依然用「台美關係堅若磐石」的政治語言來掩蓋真正的風險。新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
美媒曝美軍恐無力保台？行政院：持續強化防衛能力才是最必要的工作
《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日回應，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 17
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 13
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 232
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 5
查帳間練出底氣 穿越逆風磨出韌性 徐聖忠 從工讀生到資誠所長之路
資誠新任所長徐聖忠憑著過人的「韌性」，一路從工讀生做到合夥人。面對AI新時代，他將如何帶領4000人事務所，並守護會計師的核心價值─「信任」。財訊 ・ 20 小時前 ・ 6
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 19 小時前 ・ 39
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 22
川普NSS報告惹怒歐洲! 丹麥首次將美列「國安威脅」 英國進入「戰時狀態」
[Newtalk新聞] 美國上周末宣布了 「2025 國家安全戰略」 ( 2025 NSS) ，不但說要撤出北約核心，大罵歐洲領導人，還稱在各國培植右翼勢力，干涉各國內政， 此外，川普想吞併格陵蘭島的言論也熱怒丹麥。據《紐約時報》10 日報導，丹麥國防情報局在其公開風險評估報告中首次對美國提出擔憂。該局在週三發佈的新報告中稱，川普政府時期的美國戰略重心轉變，以及對盟友日益加大的施壓，正對丹麥的國家安全產生新的不確定性。 丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852 綜合《今日俄羅斯》（RT）報導，這份年度報告新增了一個題為「美國正在改寫議程」（The US is changing the agenda）的章節。該章節闡釋，美國正不斷將本國利益置於優先地位，如今更是將其經濟與科技實力當作權力工具，而這種手段同樣被施加於盟友與合作夥伴之上。 這份 64 頁的報告提及美國對盟友徵收關稅、強化北極地區活動的做法，同時也表達了與歐洲多國領導人相同的憂慮，矛頭直指川普政府的「美國優先」外交政策。 報告中寫道 : 「美國正動用經濟手段（包括威脅加征高額關稅）推行自新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 39