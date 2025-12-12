馬防部集體涉詐 指揮官遭拔官

六軍團副指揮官尹昌榮中將接任陸軍馬防部指揮官。（本報資料照片）

陸軍馬防部被爆官兵與詐騙集團勾結集體涉詐，人數竟多達60人，全軍現已主動配合實施清查。由於案情不斷擴大，且有擴及友軍單位的跡象，國防部12日決議，火速撤換現任指揮官劉慎謨中將，改由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任；劉慎謨則調任陸軍司令部委員。

據相關人士指出，劉慎謨認為自己是現任馬防部指揮官，雖然此事在他上任之前就已發生，但他願意一肩扛起，並尊重軍方的處置。

連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉提供個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。由於涉案官士兵眾多，外界一度質疑是否有涉及中共滲透。不過，國防部指出，清查後無新增案例，目前案情顯示涉案軍人就是不法洗錢以及逃漏稅捐。

廣告 廣告

有關馬防部事件，國防部法律司軍法事務處處長吳純顯少將，日前在記者會上說明案情表示，本案犯罪手段是以提供報酬的方式，獲取國軍同袍個人銀行帳戶及密碼，以及電商賣場的帳戶等資訊，取得人頭帳戶後出租予不法集團以收取對價。至於是否涉及其他犯罪、金流狀況，「我們都配合地檢署偵辦」。

陸軍督察長蔡則明少將也說明，「本部會主動配合實施全面的清查，相關涉案的官兵將依照規定檢討議處、嚴懲不貸」；目前尚無發現新增的案例，並強調對涉案人員嚴懲。

此外，國防部也宣布已成立「國軍詐欺防制工作小組」，將與數位發展部等跨部會合作建立通報機制，力圖截斷詐騙集團伸入營區的黑手。事件經國防部調查了解後，昨日決議「拔官」，撤換現任馬防部指揮官劉慎謨中將，轉調陸軍司令部委員，遺缺由六軍團副指揮官尹昌榮中將接任。

由於此案發生的時間甚早，可能早於劉慎謨2024年11月接掌馬防部指揮官之前，外傳詐騙集團的手早在2023年就已伸入馬防部部隊裡面，詐騙集團也循著部隊官兵的人脈關係，打入陸軍本島部隊之內，因此案情影響程度恐非僅止於馬防部而已。對此，國防部及陸軍在截稿前尚未做出回應與證實。