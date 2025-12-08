馬防部集體涉詐！67軍人涉出租帳戶供詐團洗錢 主嫌上士遭收押禁見

連江地檢署查獲馬防部多名士官兵出租帳戶供詐團使用，主嫌曾姓上士遭收押禁見。（圖／連江地檢署提供）

馬祖防衛指揮部爆出集體涉詐軍紀案件，67 名士官兵疑以單線聯繫方式，提供蝦皮賣家帳號與個人銀行帳戶給詐騙集團使用，每月收取 3000 至 5000 元不等報酬。連江地檢署8日表示，檢方已於 11 月 6 日將主嫌、曾姓上士拘提並聲押禁見獲准，另 66 名涉案官兵仍在清查偵辦中。

連江地檢署指出，檢方於 2024 年 5 月啟動可疑帳戶預警機制，銀行通報多筆異常帳戶疑涉洗錢與逃漏稅，隨後指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局偵辦，循線於今年 11 月 6 日同步搜索不法洗錢集團。

檢方拘提曾姓上士到案訊問後，認犯罪嫌疑重大且有勾串被告及證人之虞，向連江地方法院聲請羈押禁見獲准。據了解，曾姓上士向同袍收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶後出租給詐團並收取報酬。

檢方表示，仍有約 60 名現役軍人透過曾男將帳號出租給詐團，相關金流及是否涉及詐欺，正由刑事局中打中心及馬防部持續清查中，一旦查明犯罪將嚴懲不貸。

馬防部發布新聞稿證實，全案由連江地檢署發動，透過軍司法聯繫窗口，與馬防部共同查緝犯嫌。馬防部表示，涉案官兵將依「國軍官兵涉詐欺案件懲罰參考基準表」依情節裁處。

