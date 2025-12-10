馬防部60位官兵涉勾結詐騙集團 國防部全面清查：戰備兵力內部自行調整

陸軍馬祖防衛指揮部（馬防部）爆發重大軍紀案件，高達60名官兵涉嫌勾結詐騙集團，出租帳戶涉犯洗錢，引發社會譁然。國防部今（10）日表示，馬防部主動配合實施內部清查，涉案人員已有所所掌握，後續配合檢察官偵辦，提供事證主動移送，共同打擊犯罪；另外於肇案後，已指導馬防部完成相關戰備、兵力補充規劃，會兼顧防區戰備任務及官兵權益，目前由馬防部內部自行調整，不使戰力產生間隙。

國民黨立委馬文君質疑，此案疑點重重，暴露基層官兵法治意識薄弱、軍中教育與監督形同虛設，官兵怎會不知借出帳戶是充當詐騙人頭，更要承擔刑責？軍中的法治教育是否只流於形式？僅為每月數千元報酬就鋌而走險，是否反映部隊內存在經濟壓力或借貸糾紛，也需要徹底釐清。她也點出，涉案人數眾多、長達2年卻沒有被上級發現，顯示陸軍內控機制恐嚴重失靈，甚至讓外界質疑馬防部是否已成為「詐騙集團分部」。

廣告 廣告

陸軍司令部督察長蔡則明少將在記者會上表示，全案目前由連江地檢署及憲兵隊偵辦中，軍方全力配合調查。對於外界質疑有高達60多名官兵涉案，國防部對涉案官兵表明「嚴懲不貸、一律汰除」恐影響外島戰力，蔡則明回應，馬防部實施內部清查，尚未發現新增案例；至於涉案官兵離退後的兵力缺口，已指導馬防部在兼顧戰備任務與官兵權益前提下，由內部自行調整人力，不會讓防區戰力產生間隙。

法律司軍法事務處處長吳純顯少將進一步說明犯罪手法，指出依據檢方資訊，涉案官兵主要是將個人銀行帳戶、密碼或電商賣場帳戶，提供給不法集團使用以換取報酬，進而淪為詐騙集團的洗錢人頭，涉及洗錢防制法及逃漏稅捐等罪嫌。針對國防部採取措施，政務辦公室主任孫立方中將補充，首先是官兵理財觀念，再者是急難貸款需求的紓困，三是詐騙識別手段，四是法紀教育宣導，不要因蠅頭小利去觸碰法網，最後很可能嚴重傷害整個軍旅生涯，國防部希望多管齊下全力防堵對官兵的傷害。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

