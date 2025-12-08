馬防部60名官兵涉洗錢詐騙 連江地檢署聲押禁見1人獲准

連江地檢署查獲陸軍馬祖防衛指揮部曾姓上士涉違反《洗錢防制法》，涉嫌向軍中同袍收取蝦皮個人帳號，供詐騙集團作為人頭帳戶使用，全案尚有約60名馬防部士官兵涉案，檢方正全面清查中。檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大，且有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

連江地檢署指出，檢方於113年5月啟動可疑帳戶預警中心機制，依據銀行通報情資，掌握異常帳戶涉嫌洗錢及逃漏稅行為。隨後，經檢方立案並指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心及連江縣警察局等機關偵辦，於114年11月6日同步搜索不法逃漏稅及洗錢集團相關地點。

廣告 廣告

經調查，馬防部曾姓上士涉嫌向軍中同袍及友人收取蝦皮賣家帳號及綁定金融帳戶，出租予不法集團以收取報酬。全案尚有其他現役軍人約60人透過曾姓上士管道將蝦皮賣家帳號出租予不法集團，至於金流及用途是否涉及詐欺，續由檢察官指揮刑事局中打犯罪中心及馬防部全面清查中。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

徐巧芯大姑劉向婕交保！ 展笑容步出法院

爆逾60官兵提供人頭帳戶給詐團 馬防部：已核予適處 依法究辦

劉世芳嗆蔣「反對打擊犯罪」 北市府：刻意扭曲