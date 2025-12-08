馬防部60官兵賣帳戶給詐團！曾姓上士犯嫌重大 羈押禁見獲准

馬祖涉案軍人將個人擁有的蝦皮賣家帳號及綁定帳戶，以每月新台幣3千至5千元代價，出租給不法集團使用。示意圖非當事人（翻攝自國防部發言人臉書）

這起震驚國軍的事件，源於福建連江地檢署在2024年5月啟動的「可疑帳戶預警中心機制」。當時，銀行通報多個異常帳戶涉嫌不法洗錢及逃漏稅捐行為，檢警經長期追查，發現背後竟有高達60餘名現役士官兵涉案。檢方訊後認為曾姓上士犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，已向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

根據檢方調查，這批涉案軍人將個人擁有的蝦皮賣家帳號及綁定帳戶，以每月新台幣3,000元至5,000元的代價，出租給不法集團使用，形同詐騙集團幫凶。今年11月6日，檢方指揮刑事警察局中部打擊犯罪中心與連江縣警察局發動同步搜索，並拘提涉嫌主導的曾姓上士到案。

馬防部集體涉案的法律責任與後續影響？

除了主嫌曾姓上士已被羈押，同日另有6名提供帳戶的官兵被訊問後飭回。然而，全案尚有其他約60名現役軍人涉案，正由檢警與馬防部全面擴大清查中，檢察官將持續追查這些金流的用途是否涉及近期猖獗的假投資、假購物詐欺等不法行為。

事實上，連江地檢署才剛在今年10月與馬防部合作，針對官兵實施反詐騙宣導，但仍有數十人難擋小利誘惑鋌而走險，凸顯出國軍偏遠防區的管理及軍紀教育出現嚴重破口。

國軍最前線如何強化反詐意識與內部管理？

對此，陸軍馬祖防衛指揮部已證實將全面配合司法調查，並承諾依涉案情節輕重予以嚴懲，最重恐面臨汰除及相關刑責。這起事件不僅涉及個人刑責，更暴露了國軍在面對新型態金融犯罪時，法治教育與內部控管的不足。

目前檢方表示，查明犯罪者將嚴懲主嫌不貸，全案的最終金流流向和定罪結果，仍待檢警持續偵辦釐清。

