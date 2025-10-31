馬防長呼籲東協與夥伴國家 擴大網路防禦合作

馬來西亞今天(31日)在一場東南亞國家協會(Association of Southeast Asian Nations, ASEAN)的國防部長年度會議上，呼籲該集團其他成員國安全夥伴關係從公海擴展到網路空間。

馬來西亞防長卡立諾丁(Mohamed Khaled Nordin)在會議開幕致詞中警告，區域和平正面臨來自傳統威脅和新興威脅的日益增長的壓力，其中包括南海(South China Sea)局勢的緊張升級和網路攻擊的蔓延，網路攻擊可能「擾亂社會秩序、顛覆政府並破壞關鍵基礎設施」。

他說：「如今的威脅超越了國界和維度。」他表示：「我們看到了南海面臨的挑戰。但我們也必須認識到，我們的數位領域同樣面臨風險。這些考驗我們網絡和系統的威脅或許是無形的，但與我們在海上面臨的威脅同樣危險。」

東協防長將在11月1日與包括美國、中國、日本、印度、澳洲、南韓和俄羅斯在內的對話夥伴舉行會談。出席會議的有29日夜間抵達的美國防長赫格塞斯(Pete Hegseth)和中國防長董軍。

卡立諾丁還敦促所有東協國家，加快組成一個東協觀察員小組，以支持泰國和柬埔寨解決其邊界危機。這兩個國家26日在美國總統川普(Donald Trump)和馬來西亞首相安華(Anwar Ibrahim)的見證下，簽署了擴大停火協議。安華是今年的東協輪值主席。

卡立諾丁也重申了東協支持和平解決緬甸內戰的承諾，稱該集團仍致力於幫助緬甸「重返在東協應有的地位」。

緬甸軍政府領導人因為未能遵從東協2021年關於和平與對話提出的「五點共識」(five-point consensus)，他們一直被禁止參加東協會議。

自從軍方2021年推翻民選政府並掌權以來，緬甸深陷衝突之中，引發了廣泛的抵抗和國際社會的譴責。(編輯：許嘉芫)