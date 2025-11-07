馬雅文明再震撼！考古揭3050年前「宇宙藍圖」 暗藏天文密碼

（記者許皓庭／綜合報導）考古界近日再掀驚嘆！美國與墨西哥學者團隊近日發現，位於墨西哥東南部的馬雅文明遺址「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix），不僅是目前已知最早、規模最大的馬雅建築群，最新研究更揭示，整體設計竟是以「宇宙秩序」為藍本打造的十字形模型。

圖／近日考古團隊發現，位於墨西哥東南部的馬雅文明遺址「阿瓜達菲尼克斯」（Aguada Fénix），竟是以「宇宙秩序」為藍本打造的十字形模型。（翻攝 Nirmata X）

根據《CNN》5日報導，這座遺址建於約3050年前，位於塔巴斯科州叢林地帶，主體由泥土堆砌而成。雖然主平台高達15公尺、長度超過1.4公里，但由於外觀平整且與地貌融合，長年被誤認為天然丘陵。直到研究團隊使用光學雷達（LiDAR）掃描技術，才揭露這座巨構的真實面貌。

圖／考古團隊發現，這些玉器顏色分別代表方位與神祇象徵。（翻攝 Nirmata X）

研究團隊由美國亞利桑那大學人類學教授猪俣健（Takeshi Inomata）領導。他指出，遺址中央是一個巨大的長方形高台，可容納上千人集會。兩條大道分別沿東西與南北方向延伸，於廣場中央交會，象徵宇宙的四個方位與時間秩序，極可能是宗教祭典的行進軸線。

考古團隊在廣場下方坑道中發現十字形排列的玉器，研判為祭祀儀式供品。這些玉器顏色分別代表方位與神祇象徵，例如藍色象徵北方、綠色代表東方，南與西的意涵則仍在進一步研究中。猪俣健表示：「這些排列不僅具儀式功能，更展現古馬雅人將宇宙觀念具體化的能力。」

研究顯示，遺址的東西軸線與馬雅曆法中重要節氣的日出方向一致，意味建築與天文觀測息息相關。團隊推測，阿瓜達菲尼克斯可能是馬雅人進行祭祀或曆法儀式的重要中心。

猪俣健進一步指出，這座遺址並非由統治者強迫民眾建造，而是由集體自發參與，反映出早期馬雅社會的平等特質。他表示：「這是一個在權力階層形成前就出現的巨大建設，代表當時社群已具高度組織與共同信仰。」

布朗大學人類學教授何斯頓（Stephen Houston）也指出，這項發現顯示馬雅人早期就發展出複雜的宇宙觀與象徵體系。他說：「古代中美洲文明相信世界是依照宗教方位與顏色排列的，而阿瓜達菲尼克斯正是這種信念的具體體現。」

研究團隊目前持續分析遺址中出土的儀式器物，並透過碳14年代測定法確認其年代，初步推估此建築群興建於西元前1000年左右，距今超過三千年。由於規模龐大與技術精密，這項發現被視為「改寫馬雅文明起點」的重要里程碑。

