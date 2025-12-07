《一馬離了西涼界》 回望眷村生活藝文

記者黃朝琴／臺北報導

嘉禾新村故事館《一馬離了西涼界》眷村主題特展從「眷村與戲曲」為核心出發，分為5個單元，從這座將軍宅邸談起，邀觀眾回望眷村故事、國軍劇團的忠孝節義精神，以及眷村生活藝文；民眾可近距離觀看歷史物件，還可穿上戲服，在一桌二椅前拍照留念，不僅致敬時代氛圍，也深度體驗國軍、眷村與戲曲發展的歷史關聯性。

嘉禾新村是全臺少見「公地自建型」的眷村，曾有聯勤通信修理廠庫進駐，修理廠庫搬遷後，原廠房及員眷宿舍改為眷村聚落，多達200多戶，其中有10多戶為將軍官邸，「嘉禾故事館」是第一代住戶張載宇將軍一家寓所，前年開館後，以眷村脈絡為根基，透過各個角度展覽介紹眷村文化，延續「處變應變」的眷村精神，賦予歷史空間新意涵，實踐世代共融情懷。「一馬離了西涼界」展名來自戲曲〈紅鬃烈馬〉其中一個唱段〈武家坡〉，描述主角薛平貴的離鄉惆悵與近鄉情怯。

廣告 廣告

此情有如隨中央政府來臺的百萬軍眷，懷著故土分隔的思念與惆悵。他們從家鄉帶來的傳統，如飲食、戲曲、方言等，也融合為獨特眷村文化。《一馬離了西涼界》以戲曲文藝作為載體，邀請民眾進入令人懷念的歲月，一起聽眷村悠悠的故事 ，看時代款款的戲曲。