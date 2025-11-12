《馬頭山惡地求生術》主題活動開放報名 邀請民眾探索惡地保安林中生存智慧

在這個處處充滿「求生欲」的時代，我們在職場求生、家庭求生、人際關係中小心翼翼地生存，是否忘了「生存」的本質？

林業及自然保育署屏東分署今(十二)日說明，將於十一月廿二日上午九時至下午三時，在高雄市馬頭山舉辦一場別開生面的深度探索活動-「馬頭山的惡地求生術」，邀請大小朋友一起反璞歸真，從環境、文化與地景中找回生活的韌性與智慧。

該活動結合小短劇、實地導覽與在地職人體驗，帶領民眾以「生態」、「地質」與「人文」等三大關卡認識馬頭山的惡地環境；透過該活動，參與者將探索特殊的泥岩露頭與地質樣貌、了解動植物在惡地的生存法則、認識保安林在惡地中的存在價值，並親訪在地埤塘人家、認識社區如何與惡地共生，一路走讀，反思我們與土地關係的旅程。

活動中更安排了由在地達人帶領的刺竹工藝體驗，參與者將親手體驗鋸竹、削竹，製作專屬的竹杯碗，感受山林間「就地取材、惜物而用」的傳統智慧。

該活動報名對象建議為七歲以上親子與一般大眾，總名額三十位，採網路報名，額滿為止。現場備有接駁車，從捷運左營站出發，讓更多人能輕鬆親近這片低調卻獨特的山林。