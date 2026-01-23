馬頭明王、財寶天王聯手護持 【破劫迎新招財大法會】開放報名

2026年丙午馬年將至，依傳統典籍與佛教觀點所示，正值被稱為「赤馬紅羊劫」的重要時序。歷史經驗顯示，此類年份常伴隨天災、病疫、經濟波動與人心不安，被視為共業成熟、需以正法回應的關鍵節點。

有鑑於此，中華蓮花雨佛學會於新年之初啟動【三王護佑・破劫迎新招財大法會】，並將由「前行・普巴金剛除障大法會」率先登場，為全年祈福修行揭開序幕。佛學會特別提醒，除障法會為新年修行的關鍵第一步，目前已進入報名準備階段，信眾可提前登記參與。

廣告 廣告

佛學會建議信眾依序參與三場法會，以完成完整的新年修行脈絡。圖：中華蓮花雨佛學會提供

先除障、再迎福 三王護佑回應時代不安

佛學會指出，佛法所談的「劫」，並非製造恐懼，而是提醒眾生在動盪來臨前，先行清理內外障礙，回歸正念與願力。唯有先除障，後續的迎福、接福修持，方能真正發揮力量。

本次新年法會以藏傳佛教三尊重要護法本尊——馬頭明王、財寶天王、格薩爾王為核心，分別對治災厄、財富失衡與人心動盪等時代課題。除障法會正是整體法會中最關鍵的「起點」，象徵為新一年的人生與修行道路清理障礙、重整方向。

普巴金剛除障大法會，將於1月24日至25日在陽明山蓮花雨舉行。圖：中華蓮花雨佛學會提供

除障法會即將舉行 為新年開路

即將舉行的普巴金剛除障大法會，將於1月24日至25日在陽明山蓮花雨舉行。透過普巴金剛除障法，協助信眾淨化累積已久的病氣、是非與不順因緣，為後續的新春迎福與接福法會奠定穩固基礎。

中華蓮花雨佛學會表示，除障法會不僅是個人修持，更是一場集體願行。當越多信眾在新年伊始共同除障、發願，整體環境的善念與穩定力量也隨之增長。

三場新年法會接力展開

【三王護佑・破劫迎新祈福大法會】後續尚包含：

• 第二場｜聖地新年祈福大法會

時間：2026年2月17日至18日（大年初一、初二）

地點：尼泊爾波達佛塔聖地・多波寺

• 第三場｜台灣接福旺運大法會

時間：2026年2月28日

地點：台大會議中心

佛學會提醒，除障為先、迎福在後、接福圓滿，三場法會環環相扣，建議信眾依序參與，以完成完整的新年修行脈絡。

報名資訊

目前除障法會及後續新年法會皆已開放報名。

法會詳情與參加方式，請至官方網站查詢：

https://shop.yohofate.com/v2/official/SalePageCategory/564830

服務電話：（02）8161-3888

三場新年法會接力展開。圖：中華蓮花雨佛學會提供

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

專家點名林口南勢生活圈下一個黑馬！「帝一院」難以複製的稀有條件

不只是涼！從材質改善體感 涼感床墊成為寢具市場新焦點