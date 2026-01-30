馬驫奔騰祈新年 新北平溪天燈節2/27首登場

《圖說》2026新北市平溪天燈節記者會合影。〈記者葉柏成攝〉

【記者葉柏成／新北報導】2026新節記者會合影。〈記者葉柏成攝〉北市平溪天燈節即將登場，新北市府今（30）日晚間於板橋市民廣場舉行記者會，由市長侯友宜與活動代言人、極地超馬運動員陳彥博共同揭開序幕。今年天燈節以「馬驫奔騰，邁向成功」與「龍馬精神，活力新北」為主題，並首度將3座高達20呎的馬年造型主燈自平溪移師都會區集中亮相，宣告年度重要文化盛事開跑。

侯友宜表示，平溪天燈節不僅是新北市具代表性的文化活動，也已成為享譽國際的觀光品牌，近年更榮獲柏林與雪梨「BETTER FUTURE」設計金獎肯定，展現臺灣傳統節慶結合設計美學與永續理念的成果。今年透過馬年意象與光雕展演，期待為民眾帶來耳目一新的祈福體驗。

記者會現場展出3座20呎高的大型馬年天燈主燈，金色象徵財富、紅色象徵福氣、橘色寓意大吉大利，三馬合體成「驫」，寓意奔騰向前、邁向成功。氣勢磅礡的巨型天燈搭配新北市騎警隊駿馬進場，成為板橋市民廣場最吸睛的焦點，也為即將到來的農曆新年提前祈福。

《圖說》2026新北市平溪天燈節記者會，由市長侯友宜與活動代言人、極地超馬運動員陳彥博共同揭開序幕。〈記者葉柏成攝〉

觀旅局長楊宗珉表示，平溪天燈節活動將於2月27日在平溪國中舉行首場施放，規劃9波天燈齊放，每波100盞；3月3日則移師十分廣場，同樣安排9波施放，每波增加至150盞天燈，場面壯觀。活動當日上午10時30分將於現場服務台發放免費天燈施放券，並同步開放民眾透過活動官網預約，鼓勵提前規劃行程。

他說，舞台演出方面，今年邀請方季惟、于冠華、八青哥、AcQUA源少年等藝人輪番演出，並由新北市河海音樂季海洋大賞得獎團隊DrunkMonk撞克茫客、MazBar & Lalan接力登台。每波天燈施放前亦安排光雕投影秀，營造濃厚祈福氛圍，結合聲光效果打造夜間視覺饗宴。

《圖說》記者會現場氣勢磅礡的巨型天燈搭配新北市騎警隊駿馬。〈記者葉柏成攝〉

配合數位科技應用，今年天燈節也推出AR擴增實境體驗與天燈濾鏡，民眾可透過手機與虛擬天燈及主燈合影，並參與心理測驗找出適合自己的祈福天燈顏色。此外，首次攜手青創團隊推出繪馬祈福卡，鼓勵民眾以手寫方式傳遞祝福，並搭配抽獎活動，提升互動樂趣。

此外，為深化旅遊體驗，活動期間推出699元在地小旅行，由專業導遊帶領遊客走訪平溪山城，認識礦業文化與自然景觀，並包含DIY體驗、紀念品及商圈消費優惠。現場亦設有新北幣攤位，民眾掃碼即可獲得100元新北幣，於合作店家消費使用。