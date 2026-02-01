馬驫奔騰迎新年 新北平溪天燈節正式啟動

2026新北市平溪天燈節舉行記者會，由新北市長侯友宜與活動代言人陳彥博及觀光旅遊局局長楊宗珉揭開序幕 (新北市府提供)

新北市平溪天燈節與在地店家十分好運合作推出天燈造型視覺限定商品 (新北市府提供)

2026新北市平溪天燈節啟動記者會大合影 (新北市府提供)

2026新北市平溪天燈節正式啟動，宣傳記者會上由新北市長侯友宜與活動代言人、極地超馬運動員陳彥博共同揭開序幕，邀請民眾走進平溪與十分，參與一年一度的國際級文化盛事。今年天燈節以馬年為主題，首度將3盞20呎大型馬年天燈移師新北市民廣場亮相，提前為新春祈福暖身。

新北市長侯友宜表示，新北不僅是國際知名的天燈施放地，也是全臺唯一合法施放天燈的城市。天燈象徵人們對未來的盼望與祝福，也是一種對人生與社會的期許。今年適逢馬年，活動主題訂為「馬驫奔騰，邁向成功」，其中「驫」由三匹馬組成，象徵眾馬奔騰、齊心齊力。他強調，只要大家同心協力、勇敢向前，就能為人生創造無限可能。

新北市政府指出，本屆平溪天燈節結合馬年光雕秀與百盞天燈齊飛，打造震撼人心的夜空祈福畫面。平溪場將展出3盞20呎高的馬年主燈，分別象徵財富、福氣與大吉大利，三馬合體寓意氣勢奔騰；十分場則規劃2盞20呎高的「龍馬」雙神獸主燈升空，呈現滿滿新年祝福。

活動期間，2月27日平溪場與3月3日十分場兩地皆規劃多波天燈施放，每波150盞天燈同時升空，現場也將於活動當日上午10時30分在服務臺發放免費天燈施放券，並自即日起開放網路預約。舞臺演出陣容堅強，邀請多組歌手與新生代團體輪番登臺，搭配光雕投影秀與祈福音樂，營造濃厚年節氛圍。

此外，今年天燈節也導入數位互動元素，結合AR擴增實境、天燈濾鏡與心理測驗，讓民眾在平溪山城遊逛時，可以透過手機體驗虛擬天燈拍照與祈福樂趣；同時首度攜手青創團隊推出繪馬祈福卡，邀請民眾手寫心願，共同傳遞新年的溫暖祝福。