「馬」上健康！台中醫院名家揮毫送春聯 免費癌篩健檢保平安

台中醫院舉辦揮毫送春聯活動，鼓勵民眾免費癌篩健檢保平安。（圖：台中醫院提供）

馬年到，臺中醫院退休人員聯誼會今天（29日）特別舉行「馬到福到健康到 、癌篩健檢平安來」名家揮毫送春聯活動，邀請臺中醫院退休人員與書法名家在門診大廳揮毫寫春聯，民眾等待春聯空檔，還可以持健保卡，立即免費做癌篩健檢，院長黃元德也拿著「馬上健康」春聯，祝福大家健康平安。

農曆春節在即，臺中醫院院長黃元德、副院長廖妙淯、秘書詹吉亮出席揮毫送春聯活動，與臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰，四人分別拿著「馬上健康」、「馬上發財」、「馬上幸福」、「馬上吉祥」春聯，提前向民眾拜年。

臺中醫院退休人員聯誼會會長林釧峰說，共邀請退休護理科主任陳束李、藥師宋維湶、復健師楊芳祺、退聯會第二屆會長花世民堂哥花澤川、及吳火盛、賴敏弘、廖富源等七人，現場揮毫送春聯，索取民眾絡繹不絕，相當熱鬧。

值得一提的是，因應今年國民健康署擴大癌症篩檢項目，新增胃癌檢查，臺中醫院為了服務民眾，特別在門診大廳設置「癌篩健檢快閃服務站」，民眾只要持健保卡就可當場查詢可檢驗的項目、免排隊現場做檢查，希望大家做健檢護。

健康。

另外，政風室宣導廉政觀念，也在門診大廳應景設攤「馬上清廉，迎新過好年」，舉行趣味有獎徵答廉能宣導攤位，現場不但張貼「廉政小叮嚀春聯」，還有準備彈珠台等趣味遊戲進行有獎徵答，宣導廉能及倫理規範小知識，獲得民眾熱烈迴響，門診大廳一片歡樂，充滿過年的歡樂氣氛。（寇世菁報導）