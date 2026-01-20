「馬」上幸福 高市府新春小物吸睛

記者古可絜／綜合報導

迎接馬年到來，高雄市政府昨日曝光多款限定新春小物，包含傳統春聯、斗方春聯、開運小紅包、新春賀卡，並同步開箱結合高雄燈會主題「超人力霸王」小提燈，以超人力霸王代表的超人精神祝福民眾，希望在新的一年馬上幸福、馬上成功，一切平安順利。

記者會現場偕同書法家、設計師，開箱展示傳統春聯、斗方春聯等新春小物。傳統春聯由書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調攜手躍進的新春氣象；《駿騰迎祥》象徵突破進取的動能與城市躍升願景；《馬雄好》斗方春聯巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意；新春賀卡結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，共同迎向「馬上成真」的美好願景。

「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛，超人力霸王以飛行姿勢劃破閃亮夜空，「一馬當先」展現超人精神；眾所矚目的小提燈，結合「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣，提燈且特別設計靈活關節，兼具創意與收藏價值。

高市府表示，「超人力霸王」開運紅包預計31日起，配合高雄過好年商圈活動發放；傳統與斗方春聯2月2日起，於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，也放置於高雄市觀光局所轄場館與風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點；超人力霸王小提燈2月27、28日下午4時，在高雄港18號碼頭發送，每人限領2盞，送完為止。

