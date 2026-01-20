「馬」上幸福 高市府開箱新春小物與超人力霸王提燈

記者古可絜／綜合報導

迎接馬年到來，高雄市政府今（20）日曝光馬年多款限定新春小物，包含傳統春聯、斗方春聯、開運小紅包、新春賀卡，並同步開箱結合今年高雄燈會主題「超人力霸王」小提燈，以超人力霸王代表的超人精神祝福民眾，希望在新的一年馬上幸福、馬上成功，一切平安順利。

記者會現場偕同書法家、設計師，一同開箱展示傳統春聯、斗方春聯、開運小紅包、新春賀卡等新春小物，吉祥物高雄熊也手持「超人力霸王」小提燈活力現身，以活潑朝氣的招牌形象及肢體動作，向民眾拜年祝福，生動呈現城市活力與年節喜慶氛圍。

傳統春聯由書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調攜手躍進的新春氣象；《駿騰迎祥》象徵突破進取的動能與城市躍升願景；《馬雄好》斗方春聯以馬年生肖搭配在地元素，融入吉祥物「高雄熊」，巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意；新春賀卡由青年設計師林士揚操刀，結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，共同迎向「馬上成真」的美好願景。

「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛，超人力霸王以飛行姿勢劃破閃亮夜空，「一馬當先」展現超人精神，背面則融入高雄地標與港灣意象。眾所矚目的小提燈，今年設計結合「高雄冬日遊樂園」主題IP「超人力霸王」經典人物「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣，提燈更特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值。

新春小物及小提燈的領取時間、地點，高市府表示，「超人力霸王」開運紅包預計1月31日起配合高雄過好年商圈活動發放，詳細時間地點可關注高雄經發局臉書；傳統與斗方春聯2月2日起於四維及鳳山行政中心、各區公所上班時間發送，也放置於高雄市觀光局所轄場館與風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點；超人力霸王小提燈於2月27日、28日下午4時，在高雄港18號碼頭發送，每人限領2盞，數量有限，送完為止，更多活動資訊可上高雄旅遊網官網、臉書及IG查詢。

傳統春聯由書法家蔡典成題字，《躍馬迎福》強調攜手躍進的新春氣象；《駿騰迎祥》象徵突破進取的動能與城市躍升願景。（高雄市政府提供）

新春賀卡由青年設計師林士揚操刀，結合童真歡樂的木馬、富貴圓滿的牡丹及高雄著名地標，共同迎向「馬上成真」的美好願景。（高雄市政府提供）

迎接馬年到來，高雄市政府今日曝光馬年多款限定新春小物。（高雄市政府提供）

小提燈結合經典人物「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣，特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態。（高雄市政府提供）

《馬雄好》斗方春聯以馬年生肖搭配在地元素，融入吉祥物「高雄熊」，巧妙展現一語雙關「馬上好」的寓意。（高雄市政府提供）

「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛，超人力霸王以飛行姿勢劃破閃亮夜空。（高雄市政府提供）