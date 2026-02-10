「馬」上稽查安心迎新年 新北市府啟動工地防護專案

工務局長馮兆麟巡視(前排左三)工地，確認工地安全防護情形，也發放福袋與紅包慰勞辛苦的施工團隊。(新北市工務局提供)

記者黃秋儒／新北報導

農曆春節將近，新北市政府啟動「建築工地安全防護稽查專案」，針對轄內26處建築工地展開稽查，發現施工圍籬未牢固、排水堵塞等缺失，均已當場要求改善完成；工務局長馮兆麟也巡視檢查4處工地，並發放福袋慰勞堅守第一線辛勤付出的工程團隊，工務局將堅持春節期間爲民服務不打烊，讓市民安心迎新年。

馮兆麟日前親至4處工地了解工地安全防護情形，包括新店區錦繡及碧瑤社區間擋土牆坍塌搶修工程，以及汐止老爺山莊長青路210巷因強降雨造成道路邊坡滑落的復建工程，目前正進行格梁護坡、岩栓固定、擋土牆與懸臂版施作及排水系統重建等作業。

汐止區秀峰高中新建校舍已順利完工，後續將進行舊校舍拆除及校園周邊人行道復舊工程；汐止區同興路穿越國道工程，其管冪作業亦持續推進中。馮兆麟強調，春節期間，各施工單位務必落實安全防護與安全監測作業，並兼顧周邊環境及民眾安全，倘有影響公共安全、公共衛生等未妥善之處，也應即刻改善，讓市民愉快過好年。

工務局長馮兆麟(左)發放紅包慰勞堅守第一線、辛勤付出的工程團隊。(新北市工務局提供)

工務局表示，「建築工地安全防護稽查專案」鎖定開挖中工地之安全防護措施及環境衛生，包括監測系統運作、施工架、施工圍籬牢固穩定，排水系統暢通等重點項目檢查，稽查中發現的違規情事，已要求立即改善完成。

工務局呼籲，春節假期如有民眾發現工地安全管理問題，可隨時撥打市府1999專線，市府團隊將立即處理，保障工地及鄰近人員的安全，齊心確保春節期間無安全隱憂，共同為新北市民營造平安無憂的佳節氛圍。