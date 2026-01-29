「馬」上「花」財迎新年 2026神農市集嶄新面貌登場

▲1/31及2/1日下午3點到9點來凹子底公園神農市集，看木馬、賞花、品嘗特色料理和選購優質農產，還有大小朋友最喜歡的魔術秀和音樂表演單元。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接 2026 馬年到來，「神農市集」也以嶄新面貌於本週六日的凹子底森林公園隆重登場，中央走道上空不僅增加了三角串旗與串燈營造悠閒氛圍，入口意象與攤位帳篷、桌巾的整體造型意象也做了優化調整；另為因應年節到來，特別增設創意大木馬結合花藝美學的主題布置，在花藝植栽老師精心妝點與優質小農豐盛農產的烘托下，市集充滿熱鬧溫馨的濃濃年味，歡迎市民朋友們前來感受精彩的視覺與味覺饗宴。

▲本次活動特別邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑帶領團隊，帶來「櫻映午後・春日雅饗」料理示範秀。

今年的神農市集在入口處以超大的傳統「茄芷袋」包裝大樹鳳梨、旗山香蕉及六龜蓮霧等高雄代表性水果充氣裝置，打造讓人一看就懂得市集意象；在主要動線上方增設了小巧三角串旗與暖色串燈，白天繽紛活潑、夜晚則燈光點點，讓人走進一條充滿溫度的幸福長廊、浪漫滿點；至於本月最受矚目的視覺焦點則是結合精湛花藝打造的巨型木馬裝置，象徵馬年農業豐收的朝氣。現場也展售蝴蝶蘭、鹿角蕨等精品觀賞植物，讓民眾採買優質農產的同時也能一併布置居家環境，準備過個好年。

▲本月最受矚目的視覺焦點是將巨型木馬結合精湛花藝打造出馬年農業豐收的朝氣。

本次活動特別邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑帶領團隊，帶來「櫻映午後・春日雅饗」料理示範秀。鹹點主廚傅韓霆與甜點主廚王健翰大展身手，將高雄優質的「小番茄」與「龍眼蜂蜜」轉化為設計感十足的雞肉塔與烏龍酥餅莓果蛋糕，讓現場民眾近距離欣賞五星主廚技藝之餘，更能感受「從產地到餐桌」的鮮甜風味與人文溫度。

今年市集新增趣味的「一番賞」活動，民眾現場消費集點即可參與抽獎，有機會將當季頂級水果禮盒或神農限定好禮帶回家；另為回饋消費者，只要完成指定打卡任務即可領取限量版精美花卉主題月曆，數量有限送完為止。

農業局長姚志旺表示，神農市集不只是傳統農產品展售的市場，已經進化為展現高雄農業多元生命力與可能性的開放平台，2026年我們將持續和各界合作，讓市民看見農業的價值不只是在餐桌上，更已能融入你我日常的生活態度與美學當中。

1/31及2/1日下午3點到9點來凹子底公園，看木馬、賞花、品嘗特色料理和選購優質農產，還有大小朋友最喜歡的魔術秀和音樂表演單元。歡迎加入「神農市集」LINE官方帳號（https://lin.ee/123Nr31），或至「高通通－高雄Super Go－高雄市政府農業局」官方粉絲專頁https://www.facebook.com/KSSG12，掌握即時活動詳情。（圖／記者王雯玲翻攝）