「馬」上「花」財迎新年 2026 神農市集打造農業美學新風貌

記者鍾和風/高雄報導

為迎接 2026 馬年到來，「神農市集」以嶄新面貌於本週六、日於凹子底森林公園隆重登場，透過整體視覺升級與年節主題策展，打造「馬」上「花」財迎新年的熱鬧氛圍。中央走道上空新增三角串旗與串燈，營造悠閒溫馨的市集氣息，入口意象及攤位帳篷、桌巾的整體造型亦同步優化調整；因應年節到來，現場特別增設創意大木馬結合花藝美學的主題布置，在花藝植栽老師精心妝點與優質小農豐盛農產的烘托下，市集洋溢濃濃年味，邀請市民朋友前來感受視覺與味覺兼具的豐盛饗宴。

今年神農市集於入口處設置超大型傳統「茄芷袋」造型裝置，包裝大樹鳳梨、旗山香蕉及六龜蓮霧等高雄代表性水果，讓民眾一眼就能辨識市集意象；主要動線上方增設小巧三角串旗與暖色串燈，白天繽紛活潑、夜晚燈光點點，宛如一條充滿溫度的幸福長廊。視覺焦點則是結合精湛花藝打造的巨型木馬裝置，象徵馬年農業豐收的朝氣。現場亦展售蝴蝶蘭、鹿角蕨等精品觀賞植物，讓民眾採買優質農產之餘，也能為居家空間增添年節綠意。

本次活動特別邀請高雄洲際酒店行政主廚余俊傑率領團隊，帶來「櫻映午後・春日雅饗」料理示範秀。由鹹點主廚傅韓霆與甜點主廚王健翰大展身手，將高雄優質「小番茄」與「龍眼蜂蜜」巧妙轉化為設計感十足的雞肉塔及烏龍酥餅莓果蛋糕，讓民眾近距離欣賞五星主廚精湛技藝的同時，也能感受「從產地到餐桌」的鮮甜風味與人文溫度。

今年市集同步推出趣味十足的「一番賞」活動，民眾於現場消費集點即可參與抽獎，有機會將當季頂級水果禮盒或神農限定好禮帶回家；另為回饋消費者，只要完成指定打卡任務，即可獲得限量版精美花卉主題月曆，數量有限，送完為止。

高雄洲際酒店鹹點主廚傅韓霆與甜點主廚王健翰大展身手，將高雄優質的「小番茄」與「龍眼蜂蜜」轉化為設計感十足的雞肉塔（左）與烏龍酥餅莓果蛋糕（右）。(圖/農業局提供)

農業局長姚志旺表示，神農市集已從單純的農產品展售場域，進化為展現高雄農業多元生命力與創新可能性的開放平台。2026年將持續與各界攜手合作，讓市民看見農業的價值不僅存在於餐桌上，更能融入日常生活的態度與美學之中。

主辦單位誠摯邀請市民朋友於 1 月 31 日及 2 月 1 日下午 3 點至 9 點，前往凹子底森林公園看木馬、賞花、品嘗特色料理、選購優質農產，並欣賞深受大小朋友喜愛的魔術秀與音樂表演。更多活動資訊，歡迎加入「神農市集」LINE 官方帳號（https://lin.ee/123Nr31），或追蹤「高通通－高雄Super

Go－高雄市政府農業局」官方粉絲專頁（https://www.facebook.com/KSSG12）。