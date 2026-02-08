「馬」不停蹄送愛心 市議員鄭功進辦千人關懷宴
記者楊文琳/台中報導
馬年年關將近，台中市後車頭發展協會理事長，同時也是台中市議員鄭功進8日在東區南天宮的大客車停車場席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」，讓東區、南區寒士、耆老及清寒家庭能在年前感受年節氣氛、圍爐享幸福，現場也提供義剪、義診、法律諮詢及就業輔導等，希望協助弱勢族群過年保持健康、儀容整潔，並能透過就業協助自力更生、早日脫貧。
立委何欣純表示，台中市仍然有許多人是需要各界協助的，台灣人都很有愛心、暖心、貼心，秉持著「分享希望分享愛」的精神，同時也帶著同理心來讓台中市的治安愈來愈好，讓大家能夠在台中市安居樂業，以實現「市長換欣，台中創新」的六星市政。
市議員鄭功進指出，受前輩「刈包吉」投身公益的啟發，讓他更加體認民代的社會職責。有感於選區內低收戶數眾多，且包含高齡與單親等高風險族群，亟需資源挹注，他堅持舉辦「歲末送暖尾牙」，除了滿足基層的基本溫飽，更核心的目的是整合各界善心，建立長期的關懷機制，帶領受助者走出經濟困境並回歸社會，達成「授人以魚不如授人以漁」的目標。
鄭功進說明，活動曾因疫情改以物資發放，對於弱勢幫助相當侷限，也難以整合各團體資源提供深度協助，關懷尾牙宴仍是最佳平台，也感謝各界熱心贊助，資源一年比一年充足、面向更多元，包含市府各機關宣導品，農業局提供茂谷柑，台中市女子美容商業同業公會提供義剪服務、衛福部台中醫院提供義診、就服處的工作媒合、以及律師提供現場免費法律諮詢，各團體及善心人士認桌，捐贈愛心紅包，認捐米糕、湯包、太陽餅、肉圓等伴手禮，也特別感謝錦隆印刷、惠民扶輪社、網銀社會福利基金會、已故的善心人士楊慶煌、皮爾卡登寢具等，同心協力在年前送暖
