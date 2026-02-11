「馬」不停蹄！臺南移民署啟動歲末列車 反詐、防疫、停居留宣導一次到位

▲移民署南二站前進中信科大，強化法令與邊境防疫觀念，協助僑外生掌握在臺注意事項。

【記者 劉秋菊／台南 報導】農曆春節前夕，移民署南區事務大隊臺南市第二服務站啟動「歲末關懷列車」，陸續走進中信科大、永康、官田與南科周邊廠區宿舍，強化「停居留法令、反詐防騙及邊境防疫」等三大重點觀念。透過面對面交流，協助僑外生和移工掌握自身權益，從容因應假期，平安過好年。

▲歲末關懷列車深入廠區宿舍，移工朋友提問踴躍、互動熱絡。

活動現場，不少學生主動出示證件詢問「如何確認居留效期？」，宣導人員立即逐一核對，說明申請方式及注意事項，並叮嚀務必留意辦理時程，確保身分合法。針對近期頻傳的詐騙案件，則結合實際案例解析手法，呼籲勿輕信陌生來電或網路訊息，切莫從事「代收款項」或「借用帳戶」等行為，杜絕涉案風險。

「守護豬豬就是守住荷包！」移民署提醒，年節期間跨境移動頻繁，請配合防疫規範，嚴禁肉製品夾帶或投遞闖關，以免誤觸紅線而受罰，同時維護國內產業安全。若遇就學或工作瓶頸，應循正規途徑尋求專業諮詢，失聯無助於解決問題；已逾期者，則鼓勵依自行到案機制妥善處理，早日返國與親人團聚，「家，始終在等你」。

▲透過面對面交流與即時回應，守護移工平安過好年。

臺南市第二服務站主任賴淑怡強調，透過雙向回饋，政令宣導不再是紙上作業，而是轉化為能理解、也能實踐的行動指南。此外，為提升反詐量能，移民署日前參與法務部、地檢署及南科管理局舉辦的「反詐合作備忘錄」簽署儀式，展現跨領域聯防詐騙決心。另外，移民署設置「外來人士在臺生活諮詢服務熱線1990」，年節期間不打烊，外籍朋友可隨時洽詢，獲取最新實用資訊。（照片記者劉秋菊翻攝）