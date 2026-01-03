「馬」年要來了！馬英九秀春聯稱「過年萬用神器」：效果絕對驫驫的

馬年即將到來，繼總統府公布今年的馬年春聯後，前總統馬英九也發文指出，過了12年，終於等到了他的姓氏「馬」年到來，隆重推出「過年萬用神器」春聯，更表示貼出來效果一定是「驫驫的」！另外民進黨立委王世堅也釋出了今年的春聯「一馬當堅」，這諧音梗一出讓不少人敲碗盼全台都發。

王世堅4字「諧音春聯」狂吸2.4萬人按讚：全台都發

新的一年少不了各式各樣的春聯，政壇上已經有人開始玩創意，民進黨立委王世堅大玩諧音梗，題字是「一馬當堅」，背景是一匹精神健旺的馬，躍動姿態栩栩如生。值得注意的是，在春聯「堅」字的旁邊，有一個Q版的王世堅圖案，充滿個人特色。

廣告 廣告

王世堅釋出了今年的春聯「一馬當堅」。圖／翻攝自Facebook@王世堅

王世堅發文短短六小時就超過2萬人按讚，有人敲碗想要全台都發，還有人注意力不在春聯上，歪樓稱讚後頭牆壁上的王世堅年輕照真帥。但王世堅不只春聯，還跟同黨議員推出聯名小物，有喉糖跟環保購物袋，祝福民眾馬年「從從容容、游刃有餘」！

自嘲「國民救援王」! 馬英九14字春聯含意曝光

搭上馬年熱潮的還有姓氏「馬」的前總統馬英九，他一如既展現馬式幽默，表示過了12年，終於等到了他的姓氏「馬」年到來，所以特別推出馬年開運限定春聯，效果絕對「驫驫的！」他自稱這春聯是「過年萬用神器」，能擋住長輩們碎碎念的嘮叨，還用AI梗圖搬出「馬維拉」，自嘲自己是多年認證的國民救援王。

而馬前總統的題字內容也很有深度，春聯寫著「八方風雨辭清蟒，擊壤歌衢望驊騮」，網友解答說上聯是形容過去一年可能充滿挑戰和變化，但人們懷著複雜的心情告別過去的蛇年；下聯「擊壤歌衢」出自上古歌謠《擊壤歌》，盼望新的馬年，國泰民安、欣欣向榮。2026馬年到來，春聯含意各有不同，也挑戰政治人物的人氣。

馬英九14字春聯含意曝光。圖／台視新聞

台北／黃子庭、蕭睿陞 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

蔡正元成三中案「唯一有罪」！邱毅批馬英九：過河拆橋老毛病又犯了

代孕解禁修法卡關！柯文哲將拜會立委 王世堅：隨時隨地都可碰面

大罷免亮票遭起訴...趙少康今開庭認罪 北院明年1/20宣判