馮凱執導八點檔將上檔 演員分享拍攝秘辛提前暖身

由馮凱導演製作的八點檔"豆腐媽媽"即將上檔，演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴及羅子惟，今天與媒體分享拍攝秘辛，提前為新戲暖身，潘奕如透露自己演貴婦高級私服，是好姊妹曾馨瑩友情贊助，李沛綾則分享過次演出壞女人，在菜市場被婆媽毆打的慘痛經驗。

一身華麗裝扮，演員吳皓昇、李沛綾、潘奕如、羅子惟、王晴，在新作品中，演出豪門家庭，他們也分享新戲拍攝過程。

演員 潘奕如：「畢竟我的老公在劇中，就是郭董級的身份，所以這個部份，我有請我的閨蜜（幫忙），也包括郭董夫人曾馨瑩，她是我的閨蜜，所以我有少數幾個，重要場合的時候，會借用她的衣服。」

王晴第一次演出壞女人。

透露為了演出豪門貴婦，只好向好姐妹曾馨瑩，出借多套高級私服，曾馨瑩也二話不說情義相挺，而第一次演出壞女人的王晴，則笑說自己既期待又怕受傷害。

演員 王晴：「我超級想要希望，我可以走在路上被人家罵那一種，我很希望大家覺得說，你這個壞女人，然後走在路上被人家唾棄。」

演員 李沛綾：「有一個媽媽歐巴桑，哇她真的很激動，她看到我唱完走下來，馬上走到我旁邊，你怎麼這麼壞比現在還大力，很用力就說，你為什麼欺負我們美鳳。」

李沛綾分享自身慘痛經驗，喊話觀眾要理性，而戲裡演出"最渣董事長"的吳皓昇，也不忘巧妙比喻與其他角色的關係。

吳皓昇分享拍攝過程。

演員 吳皓昇：「因為豆腐媽媽有一個口號，就是磨碎的是豆子凝聚的是人心，我們加詮釋的是磨碎的部分。」

演員 羅子惟：「我自己有跟西裝店合作，很棒是他們都知道，我的尺寸是什麼，就幫我準備的很好。」

最強綠葉羅子惟，這回難得演出富家少爺，對於戲裡的裝扮，更是別有用心，此外，這也是金獎導演馮凱親自指導的作品，演員群也透露，拍攝現場馮凱喜歡不按牌理出牌，每次拍攝完畢都有不同驚喜。

