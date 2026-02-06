馮凱執導《豆腐媽媽》爆墜樓意外！周遊露面哭了：一定要有保險

周遊與李朝永一同出席活動。（圖／讀者提供）





民視八點檔《豆腐媽媽》近日爆出工安意外，一名替身演員的家屬在Threads上控訴父親上月20日拍戲時發生墜樓的嚴重事故，事後民視發聲強調將負起相關責任，整起事件輿論不斷發酵，該劇導演馮凱的母親周遊（阿姑）今（6）日出席「關懷演藝人員基金會」活動，談及該事件也強調鄭重回應了。

一名替身演員家屬近日在Threads上心碎表示，自己已經17天未見到父親，希望父親能夠早日回到身邊，而民視也發聲回應，該名演員在拍攝自高台跳下的動作場面時，因落地後反作用力彈出海綿墊範圍，導致臉部受傷，將負起相關責任，豈料，家屬再度控訴事發至今未見民視高層，且具組疑似未替替身演員投保保險，引發家屬強烈不滿。

對此，總導演馮凱母親、資深製作人周遊與丈夫李朝永今出席活動時也表示，已經大約3周未與馮凱見面，剛剛才得知此事，對於情況還不是很了解，不過，周遊也強調，希望製作單位與政府都能夠對演員多些保障，「我當製作人的時候，尤其是替身演員，我一定都有保險」，強調自己從事影劇行業30多年，向來十分注重拍攝安全，尤其是以前拍攝武俠劇時，對於演員的安全更不可輕忽。

周遊認為，保險事宜應該由製作單位負責處理，「阿凱只是導演，保險部分應該會有人處理。」她提及馮凱對《豆腐媽媽》十分用心，「他告訴我豆腐媽媽這個媽媽就是你，起碼那個影子有很多他都是看我長大，這次這個戲很生活，跟往常的不一樣，就是我教他的。」



